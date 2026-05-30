VIDEO: वैभव को रियान पराग ने लगाई डांट? विकेट के बाद की क्लिप वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

RR vs GT Qualifier 2: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी ने सभी का दिल जीत लिया. उनकी बल्लेबाजी के चर्चे दुनियाभर में देखने को मिले. गुजरात के खिलाफ सूर्यवंशी नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए, जिसके बाद रियान पराग का उनसे बातचीत का वीडियो वायरल है.
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RR vs GT Qualifier 2: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी ने सभी का दिल जीत लिया. उनकी बल्लेबाजी के चर्चे दुनियाभर में देखने को मिले. गुजरात के खिलाफ सूर्यवंशी नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए, जिसके बाद रियान पराग का उनसे बातचीत का वीडियो वायरल है. रियान पराग की सोशल मीडिया पर फैंस खूब आलोचना कर रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी के साथ किया गया बर्ताव फैंस को बिलकुल भी पसंद नहीं आया.
राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गुजरात के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. राजस्थान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, शुरुआती दो विकेट जल्दी गिर गए, एक छोर वैभव सूर्यवंशी ने संभाल रखा था. उन्होंने एलिमिनेटर में 97 रन की आतिशी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी. इसके बाद क्वालीफायर-2 में 96 के स्कोर पर आउट हुए, उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 7 छक्के जमाए. वैभव के विकेट के बाद रियान पराग उनसे बात करते दिखे.
रियान पराग वायरल क्लिप में सूर्यवंशी से उंगली दिखाकर कुछ कह रहे हैं. पहले पराग की बात सूर्यवंशी ध्यान से सुनते हैं और फिर निराशा भरा रिएक्शन देते हैं. फैंस का कहना है कि रियान पराग वैभव को डांट रहे हैं. देखते ही देखते ये क्लिप वायरल हो गया और रियान पराग की फैंस ने जमकर क्लास लगा दी. उन्हें इस एटीट्यूड को देखते हुए ट्रोल किया जा रहा है.
(@PiyushG49758958) May 29, 2026
(@GaurBulandshahr) May 29, 2026
(@Vipintiwari952) May 29, 2026
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हालांकि, मैच के बाद रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ की और उनके भविष्य को लेकर कामना की. रियान पराग ने कहा, 'मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. एक तरीका यह है कि आप बस जाएं, खूब मेहनत करें और फिर ढेर सारे रन बनाएं. लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, वह सिर्फ जोर-जोर से मारना नहीं है. यह बिना सोचे-समझे मारना नहीं है. अगर आप पहली ही गेंद से बस मारने की सोच रहे होते, तो आप वह नहीं कर पाते जो आपने आज किया. वह हिसाब लगाते हैं, हालात को समझते हैं. वह सचमुच सब कुछ बहुत खेलता है. मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि वह ये कैसे कर लेता है. लेकिन उम्मीद है कि वह ऐसा ही करता रहेगा. उम्मीद है कि वह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा और देश के लिए और ज्यादा गौरव लाएगा. उम्मीद है कि वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते रहेंगे और हमें दूसरी चैंपियनशिप जिताएगा.'
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