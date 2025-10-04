Team India: क्यों गई रोहित शर्मा की कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने डंके की चोट पर किया खुलासा

रोहित शर्मा अब वनडे फॉर्मेट में भारत की कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे. आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलेंगे. BCCI ने शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बनाने के बाद वनडे की कमान भी सौंप दी है. फैंस के मन में यह सवाल है कि शानदार कप्तानी के बावजूद रोहित शर्मा की कप्तानी क्यों चली गई? इसका जवाब चीफ सेलेक्टर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया.
टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा अब वनडे फॉर्मेट में भारत के कप्तान नहीं हैं. जी हां, बीसीसीआई ने शुभमन गिल को टेस्ट के बाद नया वनडे कप्तान भी नियुक्त कर दिया है. बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें गिल को वनडे कप्तान बनाया गया. रोहित शर्मा टीम का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन कमान नहीं संभालेंगे. BCCI के इस फैसले ने फैंस को चौंका दिया. सबका एक ही सवाल है कि शानदार कप्तानी के बाद भी रोहित की अचानक कप्तानी क्यों चली गई? इसका जवाब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया.
क्यों गई रोहित शर्मा की कप्तानी?
अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मैनेजमेंट के इस फैसले को लेकर रोहित शर्मा को बता दिया गया है और उनके इस बारे में बात भी हुई है. अगरकर ने कहा कि तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान असंभव है. चीफ सेलेक्टर ने कहा, 'तीनों फॉर्मेट के लिए तीन कप्तान रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है और यह फिलहाल सबसे कम खेला जाने वाला फॉर्मेट है. हमारा ध्यान टी20 वर्ल्ड कप पर है. योजना गिल को तालमेल बिठाने का समय देने की है.'
'रोहित से बात की गई'
उन्होंने आगे कहा, 'रोहित शर्मा को कप्तानी बदलने के बारे में बता दिया गया है. हम ज्यादा वनडे मैच नहीं खेलते और हमें अगले खिलाड़ी को पर्याप्त समय देना जरूरी था. रोहित ने कप्तान बदलने का फैसलला कैसे लिया, यह उनके और चयन समिति के बीच का मामला है.' अगरकर ने यह भी कहा कि गिल को कमान सौंपने का यह फैसला 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
वनडे कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का शानदार रिकॉर्ड
रोहित शर्मा ने 2021 में दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले विराट कोहली से वनडे टीम की कमान संभाली थी. उन्होंने 56 मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें 42 में जीत और 12 में हार मिली. एक मैच टाई रहा, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. अगर भारत 2023 में वर्ल्ड कप जीत जाता, तो रोहित वनडे से संन्यास ले लेते, लेकिन फाइनल में मिली करारी हार ने वर्ल्ड कप जीतने की चाहत को बरकरार रखा और वनडे में उनका करियर लंबा कर दिया.
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल.