अचानक हॉस्पिटल क्यों पहुंचे रोहित शर्मा? एशिया कप से पहले फैंस की बढ़ी टेंशन, आग की तरह फैल रहा Video
Advertisement
trendingNow12914589
Hindi Newsक्रिकेट

अचानक हॉस्पिटल क्यों पहुंचे रोहित शर्मा? एशिया कप से पहले फैंस की बढ़ी टेंशन, आग की तरह फैल रहा Video

Rohit Sharma Hospital: भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं. वह टी20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले चुके हैं. रोहित ने आईपीएल के बाद अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है. खबरों की मानें तो उन्होंने 8 किलोग्राम वजन घटाया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक हॉस्पिटल क्यों पहुंचे रोहित शर्मा? एशिया कप से पहले फैंस की बढ़ी टेंशन, आग की तरह फैल रहा Video

Rohit Sharma Hospital: भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं. वह टी20 और टेस्ट मैचों से संन्यास ले चुके हैं. रोहित ने आईपीएल के बाद अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है. खबरों की मानें तो उन्होंने 8 किलोग्राम वजन घटाया है. वह इस बार एशिया कप में नजर नहीं आएंगे. उन्होंने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. एशिया कप के शुरू होने से पहले रोहित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे देखकर फैंस काफी परेशान हो गए हैं.

अस्पताल में जाते दिखे रोहित

रोहित शर्मा सोमवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में देखे गए. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में रोहित को अस्पताल में प्रवेश करते हुए देखा गया. पैपराजी ने उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ गए. रोहित के अस्पताल जाने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. हालांकि, इस घटना से सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक चिंतित हो गए हैं. फैंस उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में पूरी तरह फिट देखना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: प्यार, झगड़ा और हत्या...चैंपियन प्लेयर की 'डकैत' गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से ली जान, सदमे में खेल जगत

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया की जर्सी नहीं पहनी

रोहित पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत के लिए खेले थे. वहीं, उनका पिछला क्रिकेट मैच आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए था. रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ठीक पहले संन्यास ले लिया था. हाल ही में एक कार्यक्रम में रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर के कुछ पहलुओं पर बात की. उन्होंने कहा कि यह फॉर्मेट चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला है, लेकिन उन्होंने तैयारी पर ध्यान केंद्रित करके इसकी मांगों का सामना करना सीखा. 38 वर्षीय रोहित ने 67 टेस्ट मैचों में 40.58 की औसत से 4301 रन बनाए.

 

 

ये भी पढ़ें: Asia Cup Prize Money: कितनी है एशिया कप की प्राइज मनी? इससे ज्यादा तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की IPL सैलरी

खेल में स्थिरता की जरूरत होती है: रोहित

एक पैनल चर्चा के दौरान बड़े पलों की तैयारी पर बोलते हुए रोहित ने कहा, ''यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आप तैयारी करते हैं, क्योंकि खेल में स्थिरता की जरूरत होती है.'' उन्होंने कहा कि खासकर टेस्ट फॉर्मेट में आपको पांच दिनों तक टिके रहना पड़ता है. मानसिक रूप से यह बहुत चुनौतीपूर्ण और थका देने वाला होता है, लेकिन सभी क्रिकेटर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेलकर बड़े हुए हैं. रोहित ने कहा कि सभी युवा खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत में अच्छी तैयारी के महत्व को नहीं समझते हैं, लेकिन वे धीरे-धीरे इसके महत्व को सीखते हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaAsia Cup

Trending news

Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, PM मोदी ने किया पहला मतदान, जानें पल-पल की अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, PM मोदी ने किया पहला मतदान, जानें पल-पल की अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
;