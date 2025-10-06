विराट तो फिर भी ठीक... लेकिन रोहित का World Cup 2027 में खेलना नामुमकिन! ये रही 3 बड़ी वजह

ICC 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान बनाया गया है. वहीं, रोहित शर्मा से अचानक वनडे की कप्तानी छीन ली गई है. रोहित शर्मा अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल की कप्तानी तले खेलते हुए नजर आएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को मौका दिया गया है. भारत के दो महान वनडे बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. 51 वनडे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज विराट कोहली का 2027 वर्ल्ड कप में खेलना फिर भी थोड़ा बहुत मुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन रोहित शर्मा के लिए यह एक मुश्किल चुनौती है. आइए नजर डालते हैं उन 3 बड़ी वजहों पर जिनके चलते रोहित शर्मा का 2027 वर्ल्ड कप में खेलना नामुमकिन के बराबर है.

1. 40 साल की उम्र

साल 2027 में ICC वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की धरती पर खेला जाएगा, तब तक रोहित शर्मा साढे़ 40 साल तक के हो जाएंगे. ऐसे में रोहित शर्मा की फिटनेस, मानसिक और शारीरिक ताकत वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का दबाव झेलने के लिए लगातार परफेक्ट बनी रहेगी, यह कहना बहुत मुश्किल है. वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को बल्लेबाजी के अलावा फील्डिंग में भी अपना बेस्ट देना होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या 40 साल की उम्र में 'हिटमैन' के लिए ऐसा करना आसान होगा. रोहित शर्मा की उम्र ही एक सबसे बड़ा कारण है, जिसकी वजह से उनका वर्ल्ड कप 2027 में खेलना नामुमकिन के बराबर है.

2. इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम मैच

रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब वह केवल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं. इन दिनों वनडे इंटरनेशनल मैचों की संख्या काफी कम हो गई है. ऐसे में रोहित शर्मा के लिए खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट में जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती है. वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया को गिनती के लगभग 20 वनडे मैच खेलने हैं, ऐसे में रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा. रोहित ने अपनी फिटनेस पर अच्छा काम किया है. वह इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन नियमित फिटनेस और मैच के समय की फिटनेस में अंतर है. 2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा के द्वारा खेले जाने वाले कुछ वनडे मैचों के बीच काफी अंतराल होगा. ऐसे में रोहित शर्मा का वर्ल्ड कप खेलने का सपना अधूरा रह सकता है.

3. नए ओपनरों के बढ़ते कद का दबाव

भारत के पास मौजूदा समय में टैलेंटेड बल्लेबाजों की खान है. लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं. अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज वनडे में भारत के परमानेंट ओपनर बनने के लिए तैयार बैठे हैं. वनडे टीम में रोहित शर्मा की ओपनिंग पोजीशन पर ऐसे में खतरा मंडरा रहा है. 38 साल के रोहित शर्मा के लिए अब बतौर ओपनर भारत की वनडे टीम में बने रहना बहुत मुश्किल है. अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज वनडे टीम में न सिर्फ बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह को छीन सकते हैं, बल्कि वह भारत के लिए 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं.