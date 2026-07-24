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संजू सैमसन ने क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ? पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताई 2 बड़ी वजह

संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़ने के फैसले को अपने करियर का सबसे बड़ा जोखिम बताया है उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह भी बताई.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:10 PM IST
संजू सैमसन ने क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ? पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताई 2 बड़ी वजह
Image Credit: संजू सैमसन ने क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ? (IPL/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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