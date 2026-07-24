संजू सैमसन ने क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ? पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताई 2 बड़ी वजह

टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़ने के फैसले को अपने करियर का सबसे बड़ा जोखिम बताया है. सैमसन ने कहा कि 11 साल तक एक ही फ्रेंचाइजी के साथ रहने के बाद उसे छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है.
जियोस्टार के कार्यक्रम 'Superstars' में बातचीत के दौरान संजू सैमसन ने कहा कि किसी टीम के साथ लंबे समय तक खेलने के बाद खिलाड़ी को ऐसा महसूस होने लगता है कि यही उसका घर है. हालांकि, उन्होंने हमेशा यह समझा कि हर खिलाड़ी का एक समय होता है और एक दिन उसे आगे बढ़ना पड़ता है.
संजू सैमसन ने बताया कि IPL 2025 के बाद उन्हें महसूस हुआ कि राजस्थान रॉयल्स अब उनके बिना भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है. यही वह पल था, जब उन्होंने टीम छोड़ने का फैसला किया. उनके अनुसार, यह उनके क्रिकेट करियर का सबसे कठिन और सबसे बड़ा जोखिम भरा निर्णय था. उन्होंने बताया कि राजस्थान रॉयल्स को छोड़ने के पीछे दो मुख्य वजहें थीं.
संजू ने कहा, ''इस फैसले के पीछे दो वजहें थीं. पहली, मुझे पक्का यकीन था कि 2025 RR के साथ मेरा आखिरी सीजन होगा. मैंने अपने परिवार और पत्नी से लंबी बातचीत की. वे मुझसे पूछते रहे कि क्या यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या मैं सच में पक्का हूं. हमने इस पर दो-तीन हफ्ते तक चर्चा की और फिर तय किया कि अब सही समय आ गया है. मुझे यकीन था कि यह सही फैसला है.
दूसरी बात, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं. मेरा मानना है कि मैं अपने दम पर खड़ा हो सकता हूं. मैं हमेशा जीरो से शुरुआत करने के लिए तैयार रहता हूं. कई लोगों ने मुझसे कहा कि मेरा बैटिंग स्टाइल शायद चेपॉक की धीमी पिच के हिसाब से सही न हो. ये बातें मेरे मन में भी आईं, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, 'तुम 30 साल के हो, जाओ और कोई रास्ता निकालो.' इस IPL सीजन में, मैं बहुत जोश के साथ उतरा, यह सोचकर कि मुझे कुछ हासिल करना है. मुझे वहां एक नई ऊर्जा मिली, और वह मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी.''
संजू ने खुलासा किया कि राजस्थान छोड़ने के बाद उनके पास दो-तीन फ्रेंचाइजी के विकल्प मौजूद थे. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह महेंद्र सिंह धोनी का प्रभाव, फ्रेंचाइजी का माहौल और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही. उन्होंने कहा कि दूसरे खिलाड़ियों से CSK के बारे में जो कुछ सुना था, उससे उन्हें लगा कि यह फ्रेंचाइजी उनके स्वभाव और खेलने की शैली के बिल्कुल अनुकूल है. हालांकि, ट्रेड की प्रक्रिया आसान नहीं थी क्योंकि इसमें दोनों टीमों की सहमति जरूरी होती है. आखिरकार जब उनका ट्रेड पूरा हुआ तो उन्हें काफी खुशी हुई और पीली जर्सी पहनना उनके लिए एक खास एहसास था.
संजू सैमसन के लिए IPL 2026 की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। शुरुआती मुकाबलों में वह बड़ी पारियां नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने कहा कि CSK का टीम माहौल, एमएस धोनी का मार्गदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन लगातार उनका आत्मविश्वास बढ़ाता रहा. उनका मानना है कि ऐसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ रहने से मुश्किल दौर से बाहर निकलना आसान हो जाता है. अब संजू सैमसन की नजर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने और अपने इस बड़े फैसले को सही साबित करने पर है.