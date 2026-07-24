संजू सैमसन ने क्यों छोड़ा राजस्थान रॉयल्स का साथ? पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताई 2 बड़ी वजह

संजू ने खुलासा किया कि राजस्थान छोड़ने के बाद उनके पास दो-तीन फ्रेंचाइजी के विकल्प मौजूद थे. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह महेंद्र सिंह धोनी का प्रभाव, फ्रेंचाइजी का माहौल और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही. उन्होंने कहा कि दूसरे खिलाड़ियों से CSK के बारे में जो कुछ सुना था, उससे उन्हें लगा कि यह फ्रेंचाइजी उनके स्वभाव और खेलने की शैली के बिल्कुल अनुकूल है. हालांकि, ट्रेड की प्रक्रिया आसान नहीं थी क्योंकि इसमें दोनों टीमों की सहमति जरूरी होती है. आखिरकार जब उनका ट्रेड पूरा हुआ तो उन्हें काफी खुशी हुई और पीली जर्सी पहनना उनके लिए एक खास एहसास था.