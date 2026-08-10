Explained: ऋतुराज-रशीद नजरअंदाज... सेलेक्शन में आगे क्यों निकले सरफराज? यूं पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे गायकवाड़

सरफराज खान, भारतीय क्रिकेट का वो उभरता सितारा जिसने साबित किया कि 'जीतने का जज्बा हो, तो किस्मत भी कदम चूमती है.' सरफराज पिछले साल से ही टीम इंडिया के रडार से दूर नजर आ रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के दो दिन बाद ही मुराद पूरी हो गई. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी सरप्राइज एंट्री हुई. लेकिन मसला सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी का नहीं था, सेलेक्टर्स ने पूरा गणित लगाकर उन्हें टीम में जगह दी है. रेस में ऋतुराज गायकवाड़ और शेख रशीद भी थे, लेकिन सरफराज को ही क्यों चुना गया आईए समझते हैं.