Explained: ऋतुराज-रशीद नजरअंदाज... सेलेक्शन में आगे क्यों निकले सरफराज? यूं पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे गायकवाड़

सरफराज खान, भारतीय क्रिकेट का वो उभरता सितारा जिसने साबित किया कि 'जीतने का जज्बा हो, तो किस्मत भी कदम चूमती है.' सरफराज पिछले साल से ही टीम इंडिया के रडार से दूर नजर आ रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के दो दिन बाद ही मुराद पूरी हो गई. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी सरप्राइज एंट्री हुई. लेकिन मसला सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी का नहीं था, सेलेक्टर्स ने पूरा गणित लगाकर उन्हें टीम में जगह दी है. रेस में ऋतुराज गायकवाड़ और शेख रशीद भी थे, लेकिन सरफराज को ही क्यों चुना गया आईए समझते हैं.
सरफराज खान को युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना गया. हालांकि, 15 अगस्त से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज की प्लेइंग-XI में जगह बनाना उनके लिए अभी भी चैलेंजिंग होगा. सरफराज 2024 में टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से घरेलू टेस्ट सीरीज में हार के बाद से बाहर थे. ऑस्ट्रेलिया टूर पर टीम इंडिया के साथ थे, लेकिन मौका नहीं मिला. लगभग सालभर से ज्यादा बाहर होने के बाद उनका सब्र टूटा और उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में अपना दर्द बयां किया. उन्होंने लिखा, "भले अभी फिट नहीं बैठता, लेकिन आखिर तक लड़ूंगा."
BCCI ने रविवार को बताया कि सुदर्शन अभी भी अपने दाहिने पैर के अंगूठे में 'स्ट्रेस रिएक्शन' से उबर रहे हैं, जिसके चलते सरफराज टीम के साथ जुड़ेंगे. रेस में ऋतुराज गायकवाड़ और शेख रशीद भी थे, लेकिन सरफराज को सेलेक्टर्स ने प्राथमिकता दी. ऋतुराज गायकवाड़ भी एक समय तक पहली प्राथमिकता थे, लेकिन उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली.
ऋतुराज गायकवाड़ को इंडिया ए में जगह मिली थी जबकि सरफराज बाहर थे. सेलेक्टर्स एक ऐसे बल्लेबाज की तलाश में थे जो श्रीलंका के स्पिन ट्रैक पर खेलने की काबीलियत रखते हों. गायकवाड़ रेस में थे, लेकिन इंडिया ए में मौके का फायदा नहीं उठा पाए. उन्होंने 22, 1, और 13 रन की पारियां खेली. वहीं, बात करें रशीद की तो उन्हें भी इंडिया ए में जगह मिली थी और उन्होंने 45, 63 और 2 रन बनाए थे. लेकिन श्रीलंका में स्पिन परिस्थियों के चलते सरफराज को सेलेक्ट किया गया.
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सरफराज खान के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अभी तक टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं. सरफराज के बल्ले से 3 अर्धशतक जबकि एक शतकीय पारी देखने को मिली. घरेलू क्रिकेट में सरफराज के आंकड़े आसमान छूते नजर आते हैं. अब देखना होगा कि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें खेलने का मौका मिलता है या नहीं.