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Explained: ऋतुराज-रशीद नजरअंदाज... सेलेक्शन में आगे क्यों निकले सरफराज? यूं पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे गायकवाड़

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज के स्क्वॉड में बदलाव की खबर सभी तक पहुंच गई होगी. जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट आकिब नबी बने जबकि साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को चुना गया. रेस में ऋतुराज गायकवाड़ और शेख रशीद भी थे, लेकिन सरफराज को ही क्यों चुना गया ये हम आपको समझाते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 10, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:59 PM IST
Explained: ऋतुराज-रशीद नजरअंदाज... सेलेक्शन में आगे क्यों निकले सरफराज? यूं पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे गायकवाड़
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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