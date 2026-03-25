Advertisement
trendingNow13153335
Hindi Newsक्रिकेटराजस्थान रॉयल्स की बिक्री... वॉर्न की फैमिली को क्यों मिलेंगे 450 करोड़ रुपये? समझें गणित

राजस्थान रॉयल्स की बिक्री... वॉर्न की फैमिली को क्यों मिलेंगे 450 करोड़ रुपये? समझें गणित

आईपीएल 2026 का आगाज होने में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले फ्रेंचाइजियों की बिक्री चर्चा में बनी हुई है. आरसीबी और राजस्थान रॉजस्थान रॉयल्स की बिक्री चर्चा में बनी हुई है. इस बीच खबर आई कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न को भी 450 करोड़ रुपये मिलेंगे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shane Warne (X)
Shane Warne (X)

आईपीएल 2026 का आगाज होने में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले फ्रेंचाइजियों की बिक्री चर्चा में बनी हुई है. आरसीबी और राजस्थान रॉजस्थान रॉयल्स की बिक्री चर्चा में बनी हुई है. इस बीच खबर आई कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न को भी 450 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके पीछे का गणित आखिर क्या है, आईए हम आपको समझाते हैं. वॉर्न ने साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी और उस दौरान उन्होंने समझारी भरा कदम उठाया था. 

वॉर्न ने रखी थी शर्त

आईपीएल के पहले सीजन में वॉर्न कप्तान बने थे और उन्होंने फ्रेंचाइजी से कथित तौर पर शर्त रखी थी. ऐसी शर्त जिसमें परिवार को दो दशक के बाद फायदा मिले. 24 फरवरी को राजस्थान रॉयल्स को काल सोमानी के अमेरिका स्थित एक ग्रुप ने 1.63 अरब डॉलर यानि 15290 करोड़ रुपये में खरीद लिया. जिसके बाद 18 साल पहले की वॉर्न की शर्त लागू हो गई. 

वॉर्न के पास थी और भी जिम्मेदारी

साल 2008 में जब रॉयल्स ने वॉर्न को साइन किया तो उन्हें महज कप्तान का रोल नहीं दिया बल्कि फ्रेंचाइजी से जुड़े और भी कामों का जिम्मा दे दिया गया. उस दौरान ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज वॉर्न के सौदे के तहत हर साल के बदले 0.75 % मालिकाना हक का हिस्सा भी दे दिया गया. उन्होंने 'दे हेराल्ड सन' को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'मेरे सौदे का एक हिस्सा, उन्होंने मुझसे कप्तान और कोच बनने के लिए कहा और यह भी कहा कि मैं क्रिकेट टीम को अपनी मर्जी से चलाऊं. मैं ही सब कुछ था.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. सावधान रोहित.. एक गलती IPL करियर पर लगा देगी धब्बा, आंकड़ों से उड़ जाएंगे होश

4 सीजन खेले वॉर्न

वॉर्न ने इस फ्रेंचाइजी के साथ चार सीजन बिताए. 2008 में पहले ही सीजन में टीम को शानदार तरीके से चैंपियन बनाया. इस तरह, फ्रेंचाइजी में उनका कुल हिस्सा बढ़कर 3% हो गया. अब जब टीम 1.63 अरब डॉलर में बिक गई है, तो वॉर्न का यह हिस्सा बढ़कर 450 से 460 करोड़ रुपये हो गया है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते समय शेन वॉर्न की सैलरी लगभग 2.34 करोड़ रुपये प्रति सीजन थी. इसके साथ ही, वह हर साल 0.75% हिस्सा भी चाहते थे.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

shane warneIPL 2026

Trending news

24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
congress
24 Akbar Road खाली करने का नोटिस क्यों जारी हुई, कैसे बचेगा 48 साल पुराना दफ्तर?
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 'राम vs वाम' का फॉर्मूला बदला, ममता का किला ढहाएगा BJP का एक्स फैक्टर ?
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?
Jay Jagganath
जगन्नाथ मंदिर का सीक्रेट खजाना खुला, RBI की टीम के सामने मखमली कपड़े में क्या होगा?
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'