राजस्थान रॉयल्स की बिक्री... वॉर्न की फैमिली को क्यों मिलेंगे 450 करोड़ रुपये? समझें गणित

आईपीएल 2026 का आगाज होने में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले फ्रेंचाइजियों की बिक्री चर्चा में बनी हुई है. आरसीबी और राजस्थान रॉजस्थान रॉयल्स की बिक्री चर्चा में बनी हुई है. इस बीच खबर आई कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न को भी 450 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके पीछे का गणित आखिर क्या है, आईए हम आपको समझाते हैं. वॉर्न ने साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी और उस दौरान उन्होंने समझारी भरा कदम उठाया था.

वॉर्न ने रखी थी शर्त

आईपीएल के पहले सीजन में वॉर्न कप्तान बने थे और उन्होंने फ्रेंचाइजी से कथित तौर पर शर्त रखी थी. ऐसी शर्त जिसमें परिवार को दो दशक के बाद फायदा मिले. 24 फरवरी को राजस्थान रॉयल्स को काल सोमानी के अमेरिका स्थित एक ग्रुप ने 1.63 अरब डॉलर यानि 15290 करोड़ रुपये में खरीद लिया. जिसके बाद 18 साल पहले की वॉर्न की शर्त लागू हो गई.

वॉर्न के पास थी और भी जिम्मेदारी

साल 2008 में जब रॉयल्स ने वॉर्न को साइन किया तो उन्हें महज कप्तान का रोल नहीं दिया बल्कि फ्रेंचाइजी से जुड़े और भी कामों का जिम्मा दे दिया गया. उस दौरान ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज वॉर्न के सौदे के तहत हर साल के बदले 0.75 % मालिकाना हक का हिस्सा भी दे दिया गया. उन्होंने 'दे हेराल्ड सन' को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'मेरे सौदे का एक हिस्सा, उन्होंने मुझसे कप्तान और कोच बनने के लिए कहा और यह भी कहा कि मैं क्रिकेट टीम को अपनी मर्जी से चलाऊं. मैं ही सब कुछ था.'

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4 सीजन खेले वॉर्न

वॉर्न ने इस फ्रेंचाइजी के साथ चार सीजन बिताए. 2008 में पहले ही सीजन में टीम को शानदार तरीके से चैंपियन बनाया. इस तरह, फ्रेंचाइजी में उनका कुल हिस्सा बढ़कर 3% हो गया. अब जब टीम 1.63 अरब डॉलर में बिक गई है, तो वॉर्न का यह हिस्सा बढ़कर 450 से 460 करोड़ रुपये हो गया है. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते समय शेन वॉर्न की सैलरी लगभग 2.34 करोड़ रुपये प्रति सीजन थी. इसके साथ ही, वह हर साल 0.75% हिस्सा भी चाहते थे.