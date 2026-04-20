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Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: 54 रन की जीत... फिर भी क्यों मुंह छिपा रहे शशांक सिंह? श्रेयस अय्यर ने संभाला

VIDEO: 54 रन की जीत... फिर भी क्यों मुंह छिपा रहे शशांक सिंह? श्रेयस अय्यर ने संभाला

PBKS vs LSG: पंजाब के किंग आईपीएल 2026 में चमकते नजर आ रहे हैं. 7 मुकाबले टीम ने खेल लिए हैं लेकिन एक भी टीम पंजाब किंग्स को मात देने में कामयाब नहीं हुई है. 19 अप्रैल को पंजाब किंग्स ने लखनऊ की नवाबी निकाल दी और 54 रन से शिकस्त दी. लेकिन एकतरफा जीत के बाद भी पंजाब के युवा शशांक सिंह शर्मशार हो गए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:20 AM IST
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Shashank Singh (BCCI)
Shashank Singh (BCCI)

PBKS vs LSG: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम जीत का छक्का लगा चुकी है. टीम ने 7 मैच खेले, जिसमें एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा जबकि 6  में टीम ने जीत दर्ज कर ली है. 19 अप्रैल की शाम पंजाब किंग्स के नाम ही क्योंकि टीम ने लखनऊ के खिलाफ 54 रन की बड़ी जीत दर्ज की. जीत के जश्न के बीच एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें शशांक सिंह शर्मशार हुए. उन्हें मुंह छिपाने पर मजबूर होना पड़ा है. इसके पीछे की वजह क्या है हम आपको बताते हैं. 

मुंह छिपा रहे शशांक सिंह? 

टीम भले ही जीत गई लेकिन फैंस के जहन में सवाल है कि आखिर शशांक सिंह कैमरे के सामने मुंह दिखाने से बच रहे थे. उनका चेहरे के सामने टोपी लगाने का वीडियो वायरल है. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर उन्हें संभाते नजर आ रहे हैं. दरअसल, उन्होंने मैच के दौरान कुछ ऐसा कर दिया कि टीम की जीत के बाद भी उन्हें शर्मशार होना पड़ा है.

नाराज हुए थे कोच और अर्शदीप

पंजाब किंग्स की टीम ने मैच में पकड़ पहले ही बना ली थी. लेकिन 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एडेन मारक्रम को जाल में फंसाया. बाउंड्री पर शशांक सिंह थे, जिन्होंने कैच लपकने की कोशिश भी नहीं कि और गेंद जाकर सीधे बाउंड्री रोप में जा लगी. वो कैच छक्के में तब्दील हो गया. ये देख गेंदबाज अर्शदीप सिंह और कोच रिकी पोंटिंग की नाराजगी देखने को मिली. 

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पंजाब ने टांगे 254 रन

पंजाब किंग्स की टीम ने लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में बोर्ड पर 254 रन टांग दिए थे. प्रियांश आर्य ने महज 37 गेंद में 93 रन की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके जमाए. कूपर कोनोली ने  46 गेंद में ताबड़तोड़ 83 रन की पारी खेली. वहीं, अंत में स्टोइनिस ने 29, शशांक सिंह ने 17 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 254 तक पहुंचा दिया. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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