श्रेयस अय्यर क्यों बनने चाहिए भारत के T20I कप्तान? आंकड़े दे रहे गवाही, जिसे देख बढ़ जाएगी सूर्या की टेंशन!

Shreyas Iyer Captaincy Record: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स इकलौती ऐसी टीम है, जिसने अभी तक हार का स्वाद नहीं चखा है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम जीत के रथ पर सवार है. PBKS ने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं और 5 में जीत हासिल की है. उनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. शानदार प्रदर्शन के बीच टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ हो रही है. वो बल्ले से तो आग लगा ही रहे हैं, साथ ही अपनी कप्तानी से भी क्रिकेट पंडितों को प्रभावित कर रहे हैं. अब आलम ये है कि इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का T20I कप्तान बना देना चाहिए.

किसी भी नौकरी के लिए उम्मीदवार की सीवी (CV) मजबूत होनी चाहिए. श्रेयस अय्यर की CV इतनी मजबूत होते जा रही है कि उन्हें नजरअंदाज करना अब चयनकर्ताओं के लिए आसान नहीं होगा. आईपीएल में वो जिस टीम की कमान संभालते हैं, उसकी किस्मत बदल देते हैं. 2024 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 साल बाद चैंपियन बना दिया था.

श्रेयस अय्यर जैसा दूसरा कोई नहीं

आईपीएल में बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का सफर शानदार रहा है. वो इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिनके नेतृत्व में 3 टीमों ने आईपीएल में फाइनल तक का सफर तय किया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 2020 में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल तक पहुंची. फिर 2024 में केकेआर ने फाइनल तक का सफर तय किया और फिर चैंपियन भी बनी और पिछले साल पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंची, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उनका सपना तोड़ दिया. इस साल भी अय्यर की पंजाब किंग्स शेरों की तरह दहाड़ रही है, उन्हें रोकना मुश्किल लग रहा है.

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आईपीएल में श्रेयस अय्यर का कप्तानी रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में अभी तक 93 मैचों में कप्तानी की है. 55 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, जबकि 35 में हार का सामना करना पड़ा है. इस लिहाज से देखें तो उनका जीत प्रतिशत 59.13 है. इस मामले में वो 5-5 बार के चैंपियन कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा से भी आगे हैं. आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड अभी भी धोनी के नाम है, लेकिन जीत प्रतिशत के मामले में श्रेयस अय्यर माही से आगे हैं.

सूर्यकुमार यादव को क्यों खतरा?

हाल ही में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. सूर्या अब 35 साल के हो चुके हैं और ऐसे में चयनकर्ता टीम इंडिया के अगले कप्तान को चुनने के बारे में सोच विचार जरूर करेंगे. कप्तान बनने की रेस में श्रेयस अय्यर सबसे आगे हैं. ऊपर से सूर्या का बल्ला भी लंबे समय से खामोश है, जो उनके खिलाफ जा सकता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आईपीएल में भी सूर्यकुमार यादव अभी तक बल्ले से प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं.

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