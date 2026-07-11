Analysis: लंबी बाउंड्री, एक्स्ट्रा बाउंस और क्या... इंग्लैंड पहुंचते ही क्यों फुस्स हुई टीम इंडिया? समझें पूरा गणित

4 साल से आईसीसी टीम रैंकिंग्स में नंबर-1 का ताज अब खतरे में है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंचते ही भीगी बिल्ली बन गई. आयरलैंड जैसी अंडर डॉग टीम ने भी भारतीय टीम को जीत के लिए भीख मागंने पर मजबूर कर दिया. टी20 टीम में थोक के भाव बदलाव हुए, लेकिन नतीजा सिर्फ हार था. पिछले 6 टी20 मैच में भारतीय टीम को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. लगातार इतने टी20 मैच टीम इंडिया ने पहली बार गंवाए हैं और अय्यर का कप्तानी डेब्यू दागों से भरा रहा. सभी के जेहन में सवाल है कि टीम इंडिया की हालत ऐसी क्यों हो गई, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है हम आपको समझाते हैं.
पहले बात करते हैं आईपीएल की, जहां के शेर इंग्लैंड में ढेर नजर आ रहे हैं. इंग्लैंड में फुस्स होने वाले बल्लेबाज आईपीएल में अविश्वसनीय पारियां खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड में दहाई का आंकड़ा भी पार करने में जद्दोजहद कर रहे हैं. टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच में हार के बाद सीरीज गंवा चुकी है. आज इंग्लैंड के खिलाफ साउथेम्पटन में सीरीज का आखिरी मुकाबले में लाज बचाने उतरेगी.
टी20 में टीम इंडिया की तूती बोलती रही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि विजयरथ रुक गया. कई क्रिकेट पंडित आईपीएल को दोष दे रहे हैं, जहां कि पिचें बल्लेबाजों की पक्ष में रहती हैं. वहीं, कुछ टीम में हो रहे बदलाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अगर बात पिचों की आए तो भारतीय मैदान आमतौर पर गोल होते हैं, जबकि इंग्लैंड के मैदानों का आकार काफी अनियमित होता है. इसके चलते इंग्लैंड में बाउंड्री भारत की 60-65 मीटर की तुलना में 75-80 मीटर की हो जाती है.
इंग्लैंड के स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और जोश टंग लगातार 'हार्ड लेंथ' यानी 6 से 10 मीटर के बीच गेंदबाजी कर रहे हैं. इन शॉर्ट गेंदों को बड़ी बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश में भारतीय बैटर्स लगातार अपने विकेट गंवा रहे हैं. इंग्लिश पिचों पर मिलने वाली एक्स्ट्रा बाउंस ने टीम इंडिया की बैटिंग को तोड़कर रख दिया है. भारतीय पिचों पर अमूमन 0.9 से 1.1 मीटर (बैटर्स की कमर) की ऊंचाई पर आती है, वहीं इंग्लिश पिचों पर यह उछाल 1.3 से 1.4 मीटर (यानी पसलियों तक) का हो जाता है. अतिरिक्त उछाल के चलते ही सीरीज में 6-10 मीटर की लेंथ पर भारतीय टीम अब तक 11 विकेट गंवा चुकी है.
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आयरलैंड से मिली हार के बाद से भारतीय टीम मैनेजमेंट लगातार थोक के भाव बदलाव कर रहा है. लेकिन हर उनका हर फैसला गलत साबित होता दिख रहा है. टीम ने सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के दबाव में वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया. वहीं, रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम से अंदर-बाहर करके लगातार प्लेइंग-11 में बदलाव हुए. संजू को बाहर करने का असर यह हुआ कि टॉप-7 में 6 लेफ्ट-हैंडर बैटर्स हो गए. टीम इंडिया इस दौरे पर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में अपनी परफेक्ट प्लेइंग-11 तलाशने में पूरी तरह नाकाम रही है.
टीम इंडिया की ताकत स्पिन गेंदबाजी मानी जाती है, लेकिन इस दौरे पर स्पिनर्स फीके साबित हुए. जहां चार गेंदबाज - वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर मिलकर कुल सिर्फ 3 विकेट ही ले पाए हैं. वहीं, मेजबान इंग्लैंड की टीम के स्पिनर्स इस सीरीज में अब तक शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट चटका चुके हैं.