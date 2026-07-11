Add Zee Business As A Preferred Source
App

Analysis: लंबी बाउंड्री, एक्स्ट्रा बाउंस और क्या... इंग्लैंड पहुंचते ही क्यों फुस्स हुई टीम इंडिया? समझें पूरा गणित

4 साल से आईसीसी टीम रैंकिंग्स में नंबर-1 का ताज अब खतरे में है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंचते ही भीगी बिल्ली बन गई. आयरलैंड जैसी अंडर डॉग टीम ने भी भारतीय टीम को जीत के लिए भीख मागंने पर मजबूर कर दिया. इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है हम आपको समझाते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:02 AM IST
Analysis: लंबी बाउंड्री, एक्स्ट्रा बाउंस और क्या... इंग्लैंड पहुंचते ही क्यों फुस्स हुई टीम इंडिया? समझें पूरा गणित
Image Credit: BCCISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दर्दनाक प्लेन हादसा: बहामास में उड़ान भरते ही क्रैश हुआ विमान, सभी 10 सवारों की मौत
Bahamas1 hr ago
2
ECI1 hr ago
3
Rajpal Yadav1 hr ago
4
E20 Petrol1 hr ago
5
CBSE Class 10th Result1 hr ago