Analysis: लंबी बाउंड्री, एक्स्ट्रा बाउंस और क्या... इंग्लैंड पहुंचते ही क्यों फुस्स हुई टीम इंडिया? समझें पूरा गणित

4 साल से आईसीसी टीम रैंकिंग्स में नंबर-1 का ताज अब खतरे में है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंचते ही भीगी बिल्ली बन गई. आयरलैंड जैसी अंडर डॉग टीम ने भी भारतीय टीम को जीत के लिए भीख मागंने पर मजबूर कर दिया. टी20 टीम में थोक के भाव बदलाव हुए, लेकिन नतीजा सिर्फ हार था. पिछले 6 टी20 मैच में भारतीय टीम को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. लगातार इतने टी20 मैच टीम इंडिया ने पहली बार गंवाए हैं और अय्यर का कप्तानी डेब्यू दागों से भरा रहा. सभी के जेहन में सवाल है कि टीम इंडिया की हालत ऐसी क्यों हो गई, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है हम आपको समझाते हैं.