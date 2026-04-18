'सरपंच' निकनेम पर श्रेयस अय्यर का रिएक्शन, पहली बार सुनकर क्यों हुए थे कन्फ्यूज? खोला राज

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की ब्रांड वेल्यू हर दिन बढ़ती जा रही है. पंजाब किंग्स में उनकी एंट्री खास साबित हुई. पिछले सीजन भी उन्होंने महफिल लूटी और अब एक बार फिर अय्यर गर्दा उड़ाते दिख रहे हैं. अय्यर को 'सरपंच' के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब अय्यर को ये पता चला तो कन्फ्यूज थे. उन्होंने बताया कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था.

पंजाब में आने के बाद मिला टैग

पंजाब किंग्स में आने के बाद उन्हें ये टैग मिला है. अय्यर ने पिछले साल फ्रेंचाइजी को IPL फाइनल तक पहुंचाया, हालांकि उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस सीजन अभी तक टीम अजेय है. पंजाब में आने के बाद से, अय्यर ने न केवल प्यार और सम्मान कमाया है, बल्कि उन्हें "सरपंच" का टैग भी मिला है. अय्यर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था.

क्या बोले अय्यर?

'सरपंच' के टाइटल के बारे में बात करते हुए, अय्यर ने जियोस्टार पर कहा, 'ये मुझे बहुत पसंद है. पंजाब किंग्स के साथ अपने सफर की शुरुआत में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि 'सरपंच' का टैग कैसे आया और इसका क्या मतलब है. लेकिन बाद में, जब मैंने अपने कुछ साथियों से पूछा तो उन्होंने समझाया कि 'सरपंच' का मतलब किसी परिवार, किसी ग्रुप या किसी जिले का मुखिया होता है. इससे मुझे बात साफ समझ में आ गई और वहीं से मेरा यह सफर शुरू हुआ.'

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अय्यर की शानदार फॉर्म

पंजाब किंग्स के कप्तान ने इस साल अब तक चार पारियों में 203 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 67.67 और स्ट्राइक रेट 187.96 का रहा है. उन्होंने इस सीजन में अब तक 14 छक्के और उतने ही चौके लगाए हैं. पंजाब किंग्स IPL 2026 में अब तक एकमात्र अजेय टीम है और फिलहाल पांच मैचों में नौ अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है.