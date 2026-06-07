रेस में थे सैमसन-शुभमन, फिर 30 महीने पहले आखिरी T20I खेलने वाले श्रेयस अय्यर क्यों बने कप्तान? ये रही 2 मुख्य वजह

ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर को रातों-रात कप्तान घोषित कर दिया गया है. जब वो टी20 स्क्वॉड का हिस्सा नहीं भी थे तब भी क्रिकेट के गलियारों में ये चर्चा आम थी कि श्रेयस भारत के अगले कप्तान बन सकते हैं. इसी सोच के तहत उन्हें एकदिवसीय क्रिकेट में भी उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. श्रेयस की लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ 2024 से ही होते रही है. सच कहें तो इसका ट्रेलर उन्होंने 2020 में दिखाया था, जब उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची. 4 साल बाद श्रेयस ने कप्तानी में एक कदम और आगे बढ़ाया और कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बना दिया. इसके बाद भी वो रुके नहीं. दिलचस्प बात ये रही कि टीमें बदलती रही, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी करने का तरीका नहीं बदला. 2025 में उनके नेतृत्व में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची. आईपीएल 2026 में श्रेयस थोड़े बदकिस्मत रहे. शुरुआत में लगातार 6 मैच जीतने के बाद पंजाब किंग्स लगातार 6 मुकाबले हारकर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई.