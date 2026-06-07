रेस में थे सैमसन-शुभमन, फिर 30 महीने पहले आखिरी T20I खेलने वाले श्रेयस अय्यर क्यों बने कप्तान? ये रही 2 मुख्य वजह

Why Shreyas Iyer Becomes Captain: 30 महीने पहले अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले श्रेयस अय्यर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. सूर्यकुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखाकर चयनकर्ताओं ने श्रेयस को भारत का अगला T20I कप्तान बनाया है. बड़ा सवाल ये है कि जब पिछले 3 सालों से श्रेयस टीम इंडिया का हिस्सा ही नहीं थे, तो आखिर उन्हें कप्तान बनाने का दांव कैसे खेला गया? अगर आईपीएल के प्रदर्शन को ही तौल कर ये फैसला लिया गया है तो शुभमन गिल भी इसके दावेदार थे, जिन्होंने इस सीजन बल्ले से 700 से अधिक रन भी बनाए और गुजरात टाइटंस को फाइनल तक लेकर गए. रजत पाटीदार तो उनसे भी एक कदम आगे थे, जिनकी कप्तानी में RCB लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी. फिर श्रेयस अय्यर ही क्यों?
ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर को रातों-रात कप्तान घोषित कर दिया गया है. जब वो टी20 स्क्वॉड का हिस्सा नहीं भी थे तब भी क्रिकेट के गलियारों में ये चर्चा आम थी कि श्रेयस भारत के अगले कप्तान बन सकते हैं. इसी सोच के तहत उन्हें एकदिवसीय क्रिकेट में भी उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. श्रेयस की लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ 2024 से ही होते रही है. सच कहें तो इसका ट्रेलर उन्होंने 2020 में दिखाया था, जब उनकी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची. 4 साल बाद श्रेयस ने कप्तानी में एक कदम और आगे बढ़ाया और कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बना दिया. इसके बाद भी वो रुके नहीं. दिलचस्प बात ये रही कि टीमें बदलती रही, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी करने का तरीका नहीं बदला. 2025 में उनके नेतृत्व में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची. आईपीएल 2026 में श्रेयस थोड़े बदकिस्मत रहे. शुरुआत में लगातार 6 मैच जीतने के बाद पंजाब किंग्स लगातार 6 मुकाबले हारकर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई.
ध्यान देने वाली बात- कप्तानी के दावेदार शुभमन गिल और रजत पाटीदार ने एक ही टीम की तरफ से कप्तानी करते हुए प्रभावित किया, लेकिन श्रेयस अय्यर के सामने बिल्कुल अलग चुनौती थी। वो आईपीएल में पहले दिल्ली के साथ थे फिर कोलकाता के कप्तान बने और फिर पंजाब किंग्स की जिम्मेदारी संभाली.
इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर के साथ काम करने का फायदा पहुंचा है. गंभीर बहुत पहले से अय्यर पर भरोसा करते हैं. इसकी शुरुआत आईपीएल 2018 में हुई थी, जब गंभीर ने बीच सीजन दिल्ली की कप्तानी छोड़कर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने का समर्थन किया था. 2024 में गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटॉर थे और अय्यर कप्तान. इस जोड़ी ने कमाल करते हुए KKR को 10 साल बाद खिताब जिताने में योगदान दिया. गंभीर कई बार अय्यर की कप्तानी की तारीफ कर चुके हैं.
इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम का स्क्वॉड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.