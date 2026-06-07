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रेस में थे सैमसन-शुभमन, फिर 30 महीने पहले आखिरी T20I खेलने वाले श्रेयस अय्यर क्यों बने कप्तान? ये रही 2 मुख्य वजह

Why Shreyas Iyer Becomes Captain: 30 महीने पहले अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले श्रेयस अय्यर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. सूर्यकुमार यादव को बाहर का रास्ता दिखाकर चयनकर्ताओं ने श्रेयस को भारत का अगला T20I कप्तान बनाया है. बड़ा सवाल ये है कि जब पिछले 3 सालों से श्रेयस टीम इंडिया का हिस्सा ही नहीं थे, तो आखिर उन्हें कप्तान बनाने का दांव कैसे खेला गया? आइए इसके पीछे की 2 बड़ी वजह जानते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 05:39 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:40 AM IST
रेस में थे सैमसन-शुभमन, फिर 30 महीने पहले आखिरी T20I खेलने वाले श्रेयस अय्यर क्यों बने कप्तान? ये रही 2 मुख्य वजह
Image Credit: (BCCI): why shreyas iyer named team india t20i captain

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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