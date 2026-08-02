T20I में कप्तान, ODI में मिडिल ऑर्डर की जान... लेकिन टेस्ट से आखिर क्यों मिट गया श्रेयस अय्यर का नाम?

अब सवाल है कि आखिर टीम इंडिया में वापसी क्यों नहीं हो रही है. इसके पीछे की वजह इंजरी है. साल जनवरी 2023 न्यूजीलैंड सीरीज (होम) से पीठ की समस्या के चलते बाहर हो गए. इसी साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से भी पीठ की सर्जरी के चलते नागपुर टेस्ट से बाहर हुए. चौथे टेस्ट में फिर दिक्कत हुई और सीरीज से ही बाहर हो गए. वहीं, अप्रैल 2023 में इंग्लैंड में पैर में समस्या के चलते बाहर रहे. वहीं, 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी पीठ की चोट के चलते बाहर हो गए थे.