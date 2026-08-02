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T20I में कप्तान, ODI में मिडिल ऑर्डर की जान... लेकिन टेस्ट से आखिर क्यों मिट गया श्रेयस अय्यर का नाम?

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कई दिनों तक चर्चा में रहे. उन्होंने आईपीएल में अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया, जिसके चलते उन्हें टी20 टीम का कप्तान बनाया गया. वनडे में भी अय्यर अपने प्रदर्शन के दम पर टीम की रीढ़ साबित हुए. लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में उनका नाम दूर-दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है. इसके पीछे वजह क्या है, हम आपको बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:08 PM IST
T20I में कप्तान, ODI में मिडिल ऑर्डर की जान... लेकिन टेस्ट से आखिर क्यों मिट गया श्रेयस अय्यर का नाम?
Image Credit: Shreyas Iyer

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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