T20I में कप्तान, ODI में मिडिल ऑर्डर की जान... लेकिन टेस्ट से आखिर क्यों मिट गया श्रेयस अय्यर का नाम?

श्रेयस अय्यर, टीम इंडिया का वो स्टार जिसे तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी बताया जाता है. अय्यर उम्मीदों पर खरे भी उतरे. उन्होंने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अपनी काबीलियत साबित की और टी20 टीम के कप्तान बने. वनडे में भी उन्होंने टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को संभाला. लेकिन जब बात टेस्ट की आई तो शुरुआत में उनका नाम देखने को मिला, लेकिन अब टेस्ट टीम से गुमनाम हो चुके हैं. पिछले 2 साल से उन्होंने भारत के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है. इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, हम आपको बताते हैं.
श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए अपना पिछला मुकाबला 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. लेकिन, इसके बाद से उनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं हुई. हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ, जिसमें कई नए नाम देखने को मिले. लेकिन श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने अपना पिछला टेस्ट 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.
श्रेयस अय्यर ने अपना टेस्ट डेब्यू साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था. उन्होंने अपने पहले ही मैच की पहली पारी में 105 रन की पारी खेली थी. वहीं, दूसरी पारी में 65 रन ठोके थे. 2021 से 2024 तक उन्होंने 14 टेस्ट मैच खेले और 24 पारियों में 1 शतक और 5 फिफ्टी की बदौलत 811 रन बनाए. अब उनकी टेस्ट टीम में वापसी मुश्किल नजर आ रही है.
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अब सवाल है कि आखिर टीम इंडिया में वापसी क्यों नहीं हो रही है. इसके पीछे की वजह इंजरी है. साल जनवरी 2023 न्यूजीलैंड सीरीज (होम) से पीठ की समस्या के चलते बाहर हो गए. इसी साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से भी पीठ की सर्जरी के चलते नागपुर टेस्ट से बाहर हुए. चौथे टेस्ट में फिर दिक्कत हुई और सीरीज से ही बाहर हो गए. वहीं, अप्रैल 2023 में इंग्लैंड में पैर में समस्या के चलते बाहर रहे. वहीं, 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी पीठ की चोट के चलते बाहर हो गए थे.