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Hindi Newsक्रिकेटजाओ दिया तुम्हें...क्यों चर्चा में श्रेयस अय्यर की बहन? मैच खत्म होते ही ये क्या कर दिया? VIDEO पर मचा बवाल, जानें पूरा मामला

'जाओ दिया तुम्हें...'क्यों चर्चा में श्रेयस अय्यर की बहन? मैच खत्म होते ही ये क्या कर दिया? VIDEO पर मचा बवाल, जानें पूरा मामला

Shreyas Iyer Sister: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स दमदार प्रदर्शन कर रही. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल के शिखर पर मौजूद है. जीत के बीच जोश-जोश में श्रेयस अय्यर की बहन ने एक ऐसा पोस्ट किया, जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस बेहद गुस्सा हो गए.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 08:25 PM IST
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क्यों चर्चा में श्रेयस अय्यर की बहन? (Photo- IPLT20.COM/Punjab kings fans page/X)
क्यों चर्चा में श्रेयस अय्यर की बहन? (Photo- IPLT20.COM/Punjab kings fans page/X)

Shreyas Iyer Sister: आईपीएल 2026 के बीच पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन चर्चा में हैं. सोमवार (6 अप्रैल) को ईडन गार्डन्स में बारिश की वजह से पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच रद्द हो गया. दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले और इसी के साथ इस सीजन KKR का खाता खुल गया. इसके बाद श्रेयस की बहन ने एक वीडियो पोस्ट कर कुछ ऐसा लिखा, जिससे केकेआर के फैंस नाराज हो गए और फिर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने लगे.

स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा पेशे से नर्तकी और कोरियोग्राफर हैं. उन्हें अक्सर आईपीएल के दौरान स्टेडियम में भाई और उनकी टीम को सपोर्ट करते देखा जाता है. आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल के शिखर पर मौजूद है. लगता है इसी जोश-जोश में श्रेयस अय्यर की बहन ने कोलकाता नाइट राइडर्स का मजाक उड़ा दिया, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

क्यों चर्चा में श्रेयस अय्यर की बहन?

बारिश के कारण मैच धुल जाने के बाद श्रेयस अय्यर की बहन ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने डांस करने से पहले कहा, ''साडे पंजाबियां दा दिल वड्डा हुंदा है, लो दे दित्ता एक पॉइंट (पंजाबियों का दिल बड़ा होता है, इसलिए दे दिया एक पॉइंट). उनके इस पोस्ट पर बवाल मचा है और खासकर केकेआर के फैंस उनपर निशाना साध रहे हैं.

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कोलकाता नाइट राइडर्स का खुला खाता

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच रद्द होने की वजह से आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का खाता खुल गया. अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम इस सीजन काफी संघर्ष कर रही है. पहले दो मैचों में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में भी उन्होंने पहले दो ओवर में ही 2 विकेट गंवा दिए थे. फिन एलन और कैमरन ग्रीन सस्ते में पवेलियन लौट गए. केकेआर ने 3.4 ओवर में दो विकेट खोकर 25 रन बनाए थे, तभी बारिश ने एंट्री मारी और खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका.

(यह भी पढ़ें: IPL 2026: पटरी से उतरी चेन्नई एक्सप्रेस! कितने मैच हारने के बाद खत्म हो जाएगा CSK का सफर? समझें प्लेऑफ का समीकरण)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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