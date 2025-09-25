श्रेयस अय्यर ने अचानक रेड बॉल से क्यों लिया ब्रेक? BCCI ने किया खुलासा, अगले 6 महीने...

Shreyas Iyer Red-Ball Cricket: भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार श्रेयस अय्यर ने हाल ही में रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेकर सबको चौंका दिया. वह आने वाले कुछ महीनों तक टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच और घरेलू टीम के लिए रेड बॉल क्रिकेट में नजर आएंगे. अय्यर सिर्फ वनडे, लिस्ट ए और टी20 मैचों में खेलेंगे. ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लखनऊ में दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच से ठीक पहले अय्यर ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया था. अब बीसीसीआई ने इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया है.

अय्यर के ब्रेक पर बीसीसीआई का अपडेट

अय्यर के ब्रेक लेने के फैसले पर अपडेट देते हुए बीसीसीआई ने कहा कि भारत का यह बल्लेबाज छह महीने तक रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेगा. उन्होंने पीठ में समस्या को देखते हुए यह फैसला किया है. बीसीसीआई ने लिखा, ''श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले की सूचना दे दी है. ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और अकड़न का अनुभव हुआ है.''

ईरानी कप के लिए नहीं हुआ चयन

बीसीसीआई ने आगे लिखा, ''अय्यर इस समय का उपयोग सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन बढ़ाने और अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं. उनके इस फैसले के कारण ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया.'' अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन वनडे मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है. वनडे सीरीज की शुरुआत 30 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगी. 3 और 5 अक्टूबर को क्रमश: दूसरा और तीसरा मैच इसी मैदान पर खेला जाएगा. अय्यर ईरानी कप में नहीं खेलेंगे. उसमें रजत पाटीदार रेस्ट ऑफ इंडिया टीम की कमान संभालेंगे. यह मैच 1 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ के खिलाफ नागपुर में शुरू होगा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बन सकते हैं कप्तान

इंडिया ए की कप्तानी मिलने के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का कप्तान बनाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा चुका है कि अय्यर वनडे में टीम के अगले कप्तान होंगे. रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वनडे में वह अभी टीम के कैप्टन हैं. अब कहा जा रहा है कि भविष्य को देखते हुए अय्यर को अभी से ही कप्तान बनाया जा सकता है, ताकि टीम 2027 वर्ल्ड कप में पूरी तैयारी के साथ उतरे. टीम इंडिया 10 अक्टूबर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया से पहला वनडे मैच खेलेगी. इसके बाद दूसरा मुकाबला एडिलेड में 23 और तीसरा सिडनी में 25 अक्टूबर को होगा.