टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल इन दिनों अपनी शानदार फॉर्म के चलते सुर्खियों में हैं. आईपीएल के बाद गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे में शानदार बैटिंग की, लेकिन आगामी टी20 सीरीज से ड्रॉप हैं. भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दी ने डंके की चोट पर बीसीसीआई पर सवाल उठाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है. उन्होंने गिल की कप्तानी की तारीफ की
अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल ने 154 रन की शानदार पारी खेली. इससे पहले 84 नाबाद और टेस्ट में 126 रन बनाए थे. आईपीएल 2026 में भी गिल अच्छे टच में नजर आए. 16 मुकाबलों में गिल ने 732 रन ठोके थे, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 6 फिफ्टी ठोकी. इसके बाद भी उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया. श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया और कुछ नए चेहरे शामिल किए गए थे.
मोहम्मद अजहरुद्दीन ने PTI को दिए इंटरव्यू में कहा, "गिल कप्तानी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं. उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी काफी बेहतर हुआ है. वह बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वे उन्हें T20 के लिए क्यों नहीं चुनते. वह सभी फॉर्मेट के लिए एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्हें कभी भी किसी फ़ॉर्मेट से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था."
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अजहरुद्दीन ने दो और खिलाड़ियों का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, "आकिब नबी रेड-बॉल क्रिकेट के बेहतरीन गेंदबाज हैं. वह स्विंग बॉलिंग में बहुत माहिर हैं. मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है. नबी ने पिछले लगभग दो सालों में (रणजी ट्रॉफी में 2024-25 में 44 विकेट और 2025-26 में 60 विकेट) लगातार विकेट लिए हैं, फिर भी उन्हें टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली. यह बहुत निराशाजनक है."