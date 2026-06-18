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शुभमन गिल T20 से ड्रॉप क्यों... पूर्व कप्तान ने BCCI के फैसले पर उठाए सवाल, गिनाई खूबियां

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल इन दिनों अपनी शानदार फॉर्म के चलते सुर्खियों में हैं. आईपीएल के बाद गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे में शानदार बैटिंग की, लेकिन आगामी टी20 सीरीज से ड्रॉप हैं. भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दी ने डंके की चोट पर बीसीसीआई पर सवाल उठाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 18, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:03 PM IST
शुभमन गिल T20 से ड्रॉप क्यों... पूर्व कप्तान ने BCCI के फैसले पर उठाए सवाल, गिनाई खूबियां
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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