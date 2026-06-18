अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल ने 154 रन की शानदार पारी खेली. इससे पहले 84 नाबाद और टेस्ट में 126 रन बनाए थे. आईपीएल 2026 में भी गिल अच्छे टच में नजर आए. 16 मुकाबलों में गिल ने 732 रन ठोके थे, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 6 फिफ्टी ठोकी. इसके बाद भी उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया. श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का नया कप्तान बनाया गया और कुछ नए चेहरे शामिल किए गए थे.