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IPL में गदर काटने के बाद भी शुभमन गिल टी20 से क्यों बाहर? सामने आया अजीत अगरकर-गौतम गंभीर का मास्टर प्लान

Indian Cricket team Shubman Gill: भारतीय चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक टेस्ट और वनडे क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी है. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टी20 टीम से बाहर रखा गया है ताकि वह भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तरोताजा रह सकें.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:48 AM IST
IPL में गदर काटने के बाद भी शुभमन गिल टी20 से क्यों बाहर? सामने आया अजीत अगरकर-गौतम गंभीर का मास्टर प्लान
Image Credit: भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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