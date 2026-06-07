IPL में गदर काटने के बाद भी शुभमन गिल टी20 से क्यों बाहर? सामने आया अजीत अगरकर-गौतम गंभीर का मास्टर प्लान

Indian Cricket team Shubman Gill: भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौते टेस्ट मैच की शुरुआत शनिवार (6 जून) को मुल्लांपुर में हुई. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के पहले दिन पहली पारी में शतक ठोक दिया. उन्होंने यादगार सेंचुरी तो लगाई लेकिन मैच के बीच में उनके अच्छी खबर नहीं हुई. उन्हें आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद टी20 टीम में नहीं चुना गया. आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम से उन्हें बाहर रखा गया.
टीम चयन के बाद सोशल मीडिया पर गिल के सपोर्ट में फैंस उतर गए. उन्होंने चयनकर्ताओं पर भेदभाव का आरोप लगा. अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चयन समिति ने टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को 2027 वनडे विश्व कप चक्र तक रेड-बॉल (टेस्ट) और 50 ओवर के क्रिकेट को प्राथमिकता देने के लिए कहा है. भले ही गिल का आईपीएल 2026 का सत्र शानदार रहा हो, लेकिन यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि वह आने वाले महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए पूरी तरह तरोताजा और फिट रह सकें.
टी20 टीम से क्यों कटा गिल का पत्ता?
शनिवार को यूके टूर और एशियाई खेलों के लिए घोषित टी20 टीम में इस स्टाइलिश सलामी बल्लेबाज के नाम पर विचार नहीं किया गया. व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके पास पहले से ही दो बड़े आईसीसी असाइनमेंट हैं. गिल ने आईपीएल के हालिया सीजन में 163 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 732 रन बनाए, लेकिन संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की टीम में मौजूदगी के कारण एक और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को जगह देना मुश्किल हो गया है.
Skipper. Centurion. Local boy.
Frames from a very special ton from Shubman Gill
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— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
क्या बर्न-आउट का है खतरा?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई को चयनकर्ता गिल के 'बर्न-आउट' (अत्यधिक थकान) को लेकर चिंतित हैं. अगले 18 महीनों का कैलेंडर इतना व्यस्त है कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी के लिए तरोताजा रहना लगभग नामुमकिन है. गिल को 2027 विश्व कप से पहले भारत का 9 डब्ल्यूटीसी टेस्ट में नेतृत्व करना है और लगभग 35 वनडे मैच भी खेलने हैं.
क्या होगी गिल की अगली बड़ी चुनौती?
बीसीसीआई का संदेश स्पष्ट है कि उन्हें इन दो प्रमुख आईसीसी आयोजनों के लिए फिट रहना होगा. इसके साथ ही वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी संभालते रहेंगे. हालांकि, गिल अभी टी20 योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि वह 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक या ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले फिर से वापसी करेंगे.
गिल के भविष्य का क्या है प्लान?
चयनकर्ताओं का मानना है कि 2028 के बड़े टी20 आयोजनों में अभी काफी समय है और फिलहाल ध्यान निकट भविष्य पर होना चाहिए. दो साल बाद किस खिलाड़ी की फॉर्म और फिटनेस कैसी होगी, यह कोई नहीं जानता. ऐसे में फिलहाल सारा फोकस 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक की योजना पर है.