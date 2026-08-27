IND vs SL: फॉलोऑन का पासा पड़ा उलटा, फिर भी कप्तान गिल को नहीं चुभ रहा ड्रॉ, बोले- हार जैसा दुख नहीं..

शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, "ड्रॉ ​​हार जैसा दुखद नहीं, हालात के हिसाब से ड्रॉ उनके लिए अच्छी बात थी, हमें जीत की उम्मीद थी इसलिए निराशा हुई. चीजें हमेशा योजना के मुताबिक नहीं होतीं, इसलिए कप्तान के तौर पर मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं सभी की कोशिश और इरादे को 10/10 दूंगा. मुझे नहीं लगता कि फॉलो-ऑन का फैसला गलत साबित हुआ. हमने 250 से ज़्यादा ओवरों तक फील्डिंग की. हमें लगा था 5वें दिन बारिश खेल बिगाड़ सकती है, इसलिए रिस्क लिया. अगर हमने ऐसा नहीं किया होता और बारिश हो जाती, तो आप पूछते कि फॉलो-ऑन क्यों नहीं दिया गया."