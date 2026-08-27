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IND vs SL: फॉलोऑन का पासा पड़ा उलटा, फिर भी कप्तान गिल को नहीं चुभ रहा ड्रॉ, बोले- हार जैसा दुख नहीं..

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज में भारतीय फैंस 2-0 की जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कोलंबो टेस्ट ड्रॉ रहा. फैंस को ये ड्रॉ हार की तरह चुभा, लेकिन शुभमन गिल इससे उलट हैं. फॉलोऑन का फैसला टीम इंडिया पर उलटा पड़ गया, उन्होंने इस मुद्दे पर भी खुलकर बात की.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 27, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:33 PM IST
IND vs SL: फॉलोऑन का पासा पड़ा उलटा, फिर भी कप्तान गिल को नहीं चुभ रहा ड्रॉ, बोले- हार जैसा दुख नहीं..
Image Credit: &quot;ड्रॉ के बाद क्या बोले शुभमन गिल. (PIC- IANS AI Generated)&quot;

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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