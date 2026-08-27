IND vs SL: फॉलोऑन का पासा पड़ा उलटा, फिर भी कप्तान गिल को नहीं चुभ रहा ड्रॉ, बोले- हार जैसा दुख नहीं..

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में टीम इंडिया ने जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. मुकाबले की दोनों पारियों में 236 रन ठोकने वाले सोनल दिनुशा टीम इंडिया के सामने दीवार बन गए. भारतीय फैंस को ये ड्रॉ हार की तरह चुभा, लेकिन कप्तान शुभमन गिल का नजरिया अलग था. उन्होंने मैच के बाद सफाई दी और समझाया कि ये उनके लिए कैसा था. फॉलोऑन का फैसला सही था या गलत इसपर भी गिल ने चुप्पी तोड़ी.
मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. पहली पारी में देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के शतकों की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 503 रन टांगे. श्रीलंका ने दिनुशा के शतक की बदौलत पहली पारी में 290 रन बनाए. भारत ने फॉलोऑन लेने का फैसला किया, तो दिनुशा फिर चमके. पसिंदु की 92 और दिनुशा के नाबाद 133 रन की बदौलत श्रीलंकाई टीम 5वें दिन तक डटी रही और मैच ड्रॉ पर खत्म किया.
शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, "ड्रॉ हार जैसा दुखद नहीं, हालात के हिसाब से ड्रॉ उनके लिए अच्छी बात थी, हमें जीत की उम्मीद थी इसलिए निराशा हुई. चीजें हमेशा योजना के मुताबिक नहीं होतीं, इसलिए कप्तान के तौर पर मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं सभी की कोशिश और इरादे को 10/10 दूंगा. मुझे नहीं लगता कि फॉलो-ऑन का फैसला गलत साबित हुआ. हमने 250 से ज़्यादा ओवरों तक फील्डिंग की. हमें लगा था 5वें दिन बारिश खेल बिगाड़ सकती है, इसलिए रिस्क लिया. अगर हमने ऐसा नहीं किया होता और बारिश हो जाती, तो आप पूछते कि फॉलो-ऑन क्यों नहीं दिया गया."
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WTC फाइनल की राह भारत के लिए मुश्किल होती जा रही है. शुभमन गिल की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं. उन्होंने कहा, "हां, हम नवंबर में न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो वह हमारे लिए एक अच्छी सीरीज होगी. उसके बाद हमारी एक अच्छी घरेलू सीरीज भी है. तो उम्मीद है कि अगर हमारी न्यूजीलैंड सीरीज़ अच्छी रही, जब तक हमारे पास मौका है, हम हमेशा विश्वास रखते हैं, तो हम फ़ाइनल में पहुंच जाएंगे."