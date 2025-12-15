Advertisement
trendingNow13041343
Hindi Newsक्रिकेटसंजू से आगे हैं शुभमन गिल... 2025 के आंकड़े दे रहे गवाही, फिर क्यों ट्रोल हो रहे टीम इंडिया के प्रिंस?

संजू से आगे हैं शुभमन गिल... 2025 के आंकड़े दे रहे गवाही, फिर क्यों ट्रोल हो रहे टीम इंडिया के प्रिंस?

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. टीम इंडिया 2-1 से आगे है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और शु्भमन गिल ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ चुके हैं. संजू सैमसन की जगह ओपनर के तौर पर आए गिल पर बड़ा सवाल है. आईए जानते हैं संजू और गिल में इस साल कौन बेहतर रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shubman Gill
Shubman Gill

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. टीम इंडिया 2-1 से आगे है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव और शु्भमन गिल ट्रोल आर्मी के हत्थे चढ़ चुके हैं. संजू सैमसन की जगह ओपनर के तौर पर आए शुमभन गिल की फॉर्म पर सवालिया निशान है. आईए जानते हैं संजू और गिल में इस साल टी20 फॉर्मेट में कौन बेहतर रहा है. शुभमन गिल आंकड़ों के हिसाब से संजू से बेहतर नजर आ रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उन्हें ड्रॉप करने की मांग तेज है. 

एशिया कप के बाद गिल की वापसी

शुभमन गिल कुछ समय के लिए टी20 से दूर थे. एशिया कप के बाद बतौर टी20 उपकप्तान उनकी टीम में एंट्री हुई और संजू को बाहर बिठा दिया गया. हालांकि, सैमसन ने पिछले कुछ मैचों में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था. लेकिन गिल को तरजीह दी गई और उनका फ्लॉप शो बरकरार है. अब देखते हैं कि इस साल शुभमन गिल और संजू सैमसन में से कौन बेहतर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे शुभमन गिल हैं आगे?

शुभमन गिल ने इस साल 15 टी20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 291 रन बनाए. इस दौरान शुभमन गिल का औसत 24.25 का रहा है. हालांकि, इस साल गिल के बल्ले से एक भी फिफ्टी देखने को नहीं मिली है लेकिन संजू सैमसन ने एक अर्धशतक लगाया है. सैमसन ने  18.50 के औसत से रन बनाए हैं. हालांकि, पिछले कुछ घरेलू मुकाबलों में सैमसन की प्रचंड फॉर्म देखने को मिली थी, जिसके चलते उनकी एंट्री के लिए फैंस जोर दे रहे हैं. सैमसन ने इस साल 14 टी20 मैचों में 185 रन बनाए हैं. 

ये भी पढे़ं.. 18 में 14 बार आउट.. सूर्या की सबसे बड़ी वीकनेस उजागर, गेंदबाजों हुए बेखौफ

अगले मैच में गिल का कटेगा पत्ता?

सेलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है. दूसरे टी20 में टीम इंडिया की हार ने इस मुद्दे को हवा दी. दोनों टीमों के बीच अगला टी20 मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. एक तरफ टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने की फिराक में होगी दूसरी तरफ अफ्रीका भी जीतकर सीरीज को तराजू पर लाना चाहेगी. देखना दिलचस्प होगा कि सूर्या-गिल इस मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
Weather
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
Odisha news
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
Justice Yashwant Verma Case
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
delhi pollution news
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
bjp national president Nitin Nabin
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
PM Modi
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
nitin Nabin
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
#WeatherForecast
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल