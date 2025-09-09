भारत-पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान... Asia Cup से पहले कुर्सी पर सवाल, सूर्या-सलमान ने दिए अलग-अलग जवाब

IND vs PAK Asia Cup: एशिया कप का आगाज कुछ ही घंटों में हो जाएगा. पहला मुकाबला हॉन्ग-कॉन्ग और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन चर्चे भारत और पाकिस्तान के देखने को मिल रहे हैं. एशिया कप से पहले सभी कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. जिसमें भी भारत-पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान देखने को मिला. भारत और पाकिस्तान के कप्तान एक-साथ कुर्सी पर नहीं बैठे नजर दिखे. ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सूर्या-सलमान के बीच राशिद



एशिया कप 2025 के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई में मंच तैयार था. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा भी नजर आए. लेकिन दोनों के बीच एक कु्र्सी का अंतर देखने को मिला. दोनों कप्तान अगल-बगल नहीं बैठे थे. उनके बीच वाली कुर्सी पर राशिद खान को बिठाया गया.

14 सितंबर को होगा महामुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमें इसके लिए तैयार हैं. हालांकि, मैच की तारीख आने के बाद काफी बवाल देखने को मिला. 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में कई भारतीयों को जान गंवानी पड़ी थी. जिसके चलते भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला था. भारत में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच भी बायकॉट करने की मांग हुई.

क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आक्रामकता के बिना नहीं रह सकते. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनकी टीम इस बड़े मुकाबले में पीछे नहीं हटेगी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की राय अलग देखने को मिली. उन्होंने सूर्या के विपरीत आक्रामकता का खेल पर अपने विचार रखे.

सलमान अली आगा ने अक्रामकता के सवाल पर कहा, 'अगर कोई आक्रामक होना चाहता है, तो यह उसका अपना फ़ैसला है मैं अपनी तरफ से किसी को कोई निर्देश नहीं देता.' उन्होंने अपने खिलाड़ियों पर छोड़ दिया कि वे अपनी भावनाओं को अपनी मर्जी से जाहिर करें.