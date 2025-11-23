Advertisement
trendingNow13015712
Hindi Newsक्रिकेट

Smriti Mandhana Father Health: स्मृति मंधाना के पिता को आखिर क्या हुआ? टल गई शादी, सामने आया बड़ा अपडेट

What Happens To Smriti Mandhana Father: स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल का दौरा पड़ने के कारण सांगली के सर्वहित अस्पताल ले जाया गया। यह समारोह रविवार, 23 नवंबर को महाराष्ट्र में उनके गृहनगर में होना था। 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

why smriti mandhana wedding postponed with palash mucchal
why smriti mandhana wedding postponed with palash mucchal

Smriti Mandhana Father Health: भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टल गई है. रविवार को खुशियों के बीच अचानक गम ने दस्तक दी और उन्होंने अपनी शादी स्थगित करने का फैसला किया. पलाश मुच्छल के साथ सात फेरों के लिए समृति को अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई है. 

स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल का दौरा पड़ने के कारण सांगली के सर्वहित अस्पताल ले जाया गया। यह समारोह रविवार, 23 नवंबर को महाराष्ट्र में उनके गृहनगर में होना था। 

स्मृति मंधाना के पिता को क्या हुआ?

स्मृति मंधाना की शादी टलने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और फैंस ये पता लगाने में जुट गए कि उनके पिता को आखिर क्या हुआ है और अब उनकी तबीयत कैसी है. शादी की मुख्य सेरेमनी बस कुछ ही घंटे दूर थी, तभी शादी की जगह पर सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस आ गई और वहां मौजूद लोग घबरा गए।

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ देर बाद स्मृति मंदाना के वेडिंग मैनेजर तोहिन मिश्रा ने बताया कि क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद स्मृति ने शादी कैंसिल कर दी. मंधाना के मैनेजर के अनुसार, क्रिकेटर ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने परिवार से जुड़ी चिकित्सा आपात स्थिति के बीच शादी नहीं करना चाहती हैं। 

बता दें कि स्मृति और पलाश 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में अपने करीबी परिवार और प्रशंसकों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधने वाले थे. महिला विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कई सदस्य शादी समारोह के दौरान स्मृति के साथ मौजूद थे.

ये भी पढ़ें: इस खिलाड़ी का क्या कसूर? आखिरी ODI में शतक और ' मैन ऑफ द मैच' जीतकर भी बाहर, गंभीर-अगरकर ने फिर दिया धोखा!

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Smriti Mandhana

Trending news

'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'