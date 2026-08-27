5 टेस्ट, 3 शतक और 2 फिफ्टी... श्रीलंका का टेस्ट फ्यूचर है ब्राइट, सोनल दिनुषा के 5 बड़े रिकॉर्ड्स दे रहे गवाही

IND vs SL: टेस्ट क्रिकेट में एक दौर था, जब श्रीलंका टीम की तूती दुनियाभर में बोलती थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में श्रीलंकाई टीम का ग्राफ गिरता नजर आ रहा था. अब कोलंबो में फॉलोऑन खेलकर भारत को ड्रॉ पर रोकने के बाद श्रीलंकाई टीम ने साबित किया कि फ्यूचर ब्राइट है. 25 साल के बल्लेबाज सोनल दिनुषा के सामने भारत की सारी शक्तियां फेल नजर आईं. उन्होंने अभी तक 5 टेस्ट ही खेले हैं और साबित कर दिया कि लंबी रेस के घोड़े हैं. भारत के खिलाफ कोलंबो में दोनों पारियों में शतक ठोकने के बाद उन्होंने 5 बड़े रिकॉर्ड्स बनाए.
सोनल दिनुषा के चर्चे दुनियाभर में हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज की हर पारी में बल्ले से हल्ला बोला. 4 पारियों में तीन शतक ठोके जबकि एक 84 रन की पारी शामिल है. इन पारियों की बदौलत ही संभव हुआ कि 16 साल बाद श्रीलंकाई टीम फॉलोऑन खेलते हुए टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हुई. ये ड्रॉ मेजबान टीम के लिए किसी जीत से कम नहीं है. अब आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सोनल दिनुषा टीम के लिए भविष्य में ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं.
सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ फॉलोऑन खेलते हुए दोनों पारियों में शतक ठोके. उन्होंने पहली पारी में 103 जबकि दूसरी पारी में नाबाद 133 रन ठोके. फॉलोऑन खेलते हुए उनसे पहले सिर्फ दो बल्लेबाजों ने दोनों पारियों में शतक ठोके हैं. एक हैं विजय हजारे, जिन्होंने 1948 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा कारनामा किया था. दूसरे एंडी फ्लॉवर, जिन्होंने 2001 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी.
|बल्लेबाज
|स्कोर
|बनाम
|स्थान
|वर्ष
|विजय हजारे
|116 और 145
|ऑस्ट्रेलिया
|एडिलेड
|1948
|एंडी फ्लावर
|142 और 199*
|दक्षिण अफ्रीका
|हरारे
|2001
|सोनल दिनुशा
|103 और 133*
|भारत
|कोलंबो (SSC)
|2026
दिनुषा शुरुआती 5 टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज हैं. उन्होंने 5 मैच की 9 पारियों में 3 शतक और 2 फिफ्टी की बदौलत 606 रन बनाए हैं. उनसे ऊपर कमिंदु मेंडिस हैं, जिन्होंने शुरुआती 5 टेस्ट में 631 रन बनाए थे.
|बल्लेबाज
|कुल रन
|कामिंदु मेंडिस
|631
|सोनल दिनुशा
|606
|धनंजय डी सिल्वा
|550
|रॉय डायस
|529
|माइकल वैनडॉर्ट
|455
|असेला गुणारत्ने
|455
सोनल दिनुषा के सबसे खास रिकॉर्ड एक और है. वह दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो टेस्ट की सीरीज में 3 शतकीय पारियां खेली हैं. उनके नाम 4 शतक हो सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से गॉल में 84 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया था.
नंबर-6 या उससे लोअर ऑर्डर में लगातार दो शतक से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दिनुषा दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने एलेन बॉर्डर और दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान के खास क्लब में धांसू एंट्री मारी है.
|बल्लेबाज
|स्कोर
|बनाम
|स्थान
|वर्ष
|एलन बॉर्डर
|150* और 153
|पाकिस्तान
|लाहौर
|1980
|तिलकरत्ने दिलशान
|162 और 143
|बांग्लादेश
|चट्टोग्राम
|2009
|धनंजय डी सिल्वा
|102 और 108
|बांग्लादेश
|सिलहट
|2024
|कामिंदु मेंडिस
|102 और 164
|बांग्लादेश
|सिलहट
|2024
|सोनल दिनुशा
|103 और 133*
|भारत
|कोलंबो (SSC)
|2026
5. स्वीप शॉट बना पॉवर जोन
दिनुषा को स्पिन का किंग कहें तो गलत नहीं होगा. उन्होंने भारत के स्टार स्पिनर्स को नाको चने चबवा दिए. दिनुषा एक टेस्ट सीरीज में स्पिन के खिलाफ स्वीप से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ इस सीरीज में स्पिन के खिलाफ स्वीप से 173 रन बटोरे हैं. उन्होंने जो रूट के 160 रन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया.
|बल्लेबाज
|रन
|बनाम / स्थान (वर्ष)
|आउट होने की संख्या
|सोनल दिनुशा
|173
|बनाम भारत (श्रीलंका में, 2026)
|0 (एक बार भी आउट नहीं)
|जो रूट
|160
|बनाम श्रीलंका (श्रीलंका में, 2021)
|1 बार
|बेन डकेट
|112
|बनाम पाकिस्तान (पाकिस्तान में, 2022)
|2 बार
|जो रूट
|106
|बनाम भारत (भारत में, 2021)
|1 बार
|यूनिस खान
|103
|बनाम ऑस्ट्रेलिया (यूएई में, 2014)
|0 (एक बार भी आउट नहीं)
|मिस्बाह-उल-हक
|103
|बनाम इंग्लैंड (यूएई में, 2015)
|0 (एक बार भी आउट नहीं)
|जो रूट
|101
|बनाम भारत (भारत में, 2016)
|3 बार
|बेन डकेट
|101
|बनाम भारत (भारत में, 2024)
|0 (एक बार भी आउट नहीं)