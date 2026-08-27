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5 टेस्ट, 3 शतक और 2 फिफ्टी... श्रीलंका का टेस्ट फ्यूचर है ब्राइट, सोनल दिनुषा के 5 बड़े रिकॉर्ड्स दे रहे गवाही

कोलंबो में श्रीलंका ने भारत के खिलाफ ड्रॉ खेला, मेजबान टीम के लिए ये किसी जीत से कम नहीं था. इस मुकाबले में साबित हुआ, कि श्रीलंका की टेस्ट टीम का फ्यूचर ब्राइट है. इसकी गवाही टीम के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा के रिकॉर्ड्स दे रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 27, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:07 PM IST
5 टेस्ट, 3 शतक और 2 फिफ्टी... श्रीलंका का टेस्ट फ्यूचर है ब्राइट, सोनल दिनुषा के 5 बड़े रिकॉर्ड्स दे रहे गवाही
Image Credit: AI Generated

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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