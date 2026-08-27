5 टेस्ट, 3 शतक और 2 फिफ्टी... श्रीलंका का टेस्ट फ्यूचर है ब्राइट, सोनल दिनुषा के 5 बड़े रिकॉर्ड्स दे रहे गवाही

IND vs SL: टेस्ट क्रिकेट में एक दौर था, जब श्रीलंका टीम की तूती दुनियाभर में बोलती थी. लेकिन पिछले कुछ सालों में श्रीलंकाई टीम का ग्राफ गिरता नजर आ रहा था. अब कोलंबो में फॉलोऑन खेलकर भारत को ड्रॉ पर रोकने के बाद श्रीलंकाई टीम ने साबित किया कि फ्यूचर ब्राइट है. 25 साल के बल्लेबाज सोनल दिनुषा के सामने भारत की सारी शक्तियां फेल नजर आईं. उन्होंने अभी तक 5 टेस्ट ही खेले हैं और साबित कर दिया कि लंबी रेस के घोड़े हैं. भारत के खिलाफ कोलंबो में दोनों पारियों में शतक ठोकने के बाद उन्होंने 5 बड़े रिकॉर्ड्स बनाए.