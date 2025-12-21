इस लीग में अचानक हुई जेसन रॉय की एंट्री… हेटमायर की जगह लेंगे, अब होगी चौके-छक्कों की बारिश!

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटइस लीग में अचानक हुई जेसन रॉय की एंट्री… हेटमायर की जगह लेंगे, अब होगी चौके-छक्कों की बारिश!

Jason Roy: इंग्लैंड के पूर्व ओपनर जेसन रॉय टी20 में धूम मचाने के लिए फिर से तैयार हैं. यूएई में खेली जा रही ILT20 में उनकी अचानक एंट्री हो गई है, जहां वह अब टूर्नामेंट की टॉप टीम Desert Vipers के लिए खेलते नजर आएंगे.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:56 AM IST
Jason Roy
Jason Roy: इंग्लैंड के पूर्व तूफानी ओपनर जेसन रॉय आईपीएल 2026 में नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी एक और टी20 लीग में अचानक एंट्री हो गई है. ये खिलाड़ी अब दुबई की पिचों पर चौके-छक्कों की बारिश करता नजर आएगा. यूएई में खेली जा रही ILT20 में वो डेजर्ट वाइपर्स के साथ जुड़ गए हैं. इस खिलाड़ी को टीम के उस स्टार बैटर की जगह लाया गया है, जो चोट के चलते पूरे सीजन से बाहर हो चुका है. बाहर होने वाले खिलाड़ी का नाम शिमरोन हेटमायर है, जो अकेले के दम पर मैच पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अब वो बचे हुए मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी जगह रॉय को लाया गया है, जो चौके-छक्कों की बारिश करने के लिए पहचाने जाते हैं.

दरअसल, यूएई के इंटरनेशनल टी20 लीग में कुल 6 टीमें खेलती हैं. इस सीजन की टॉप टीम डेजर्ट वाइपर्स है, जिसने अब तक बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन इस टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब उनके स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए. यह चोट उन्हें अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लगी थी. हेटमायर के बाहर होते ही टीम मैनेजमेंट ने अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज जेसन रॉय पर भरोसा जताया और उन्हें तुरंत स्क्वॉड में शामिल कर लिया.

हेटमायर ने इस सीजन कुल 7 मैच खेले

बाएं हाथ के फिनिशर हेटमायर ने इस सीजन वाइपर्स के लिए सभी सात मैच खेले थे. हालांकि उनका प्रदर्शन एवरेज रहा था. लेकिन उनकी मौजूदगी से टीम को गहराई मिल रही थी. उन्होंने 6 पारियों में 18.50 की औसत से 111 रन बनाए थे, जिसमें स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रहा था. अब उनकी गैरमौजूदगी में वाइपर्स को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी, जो पावरप्ले में तेजी से रन बना सके और गेंदबाजों पर दबाव डाल सके. इसलिए रॉय को चुना गया है.

बढ़िया फॉर्म में रहे हैं जेसन रॉय

ये वही जेसन रॉय हैं, जो हाल ही में नेपाल प्रीमियर लीग और अबू धाबी टी10 लीग में खेल चुके हैं, जहां उन्होंने उपयोगी पारियां खेली थीं. इसके अलावा ILT20 का अनुभव भी उनके पक्ष में जाता है. वह पहले भी इस लीग में अलग-अलग टीमों के लिए खेल चुके हैं और यूएई की पिचों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. डेजर्ट वाइपर्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट टॉम मूडी ने माना है कि रॉय जैसे अनुभवी खिलाड़ी का टीम में आना हेटमायर की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है. रॉय ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं.

1155 चौके और 389 छक्के लगा चुके हैं रॉय

अगर इस सीजन डेजर्ट वाइपर्स के प्रदर्शन की बात करें तो वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है. अब जेसन रॉय की मौजूदगी से टीम की बैटिंग और ज्यादा खतरनाक हो सकती है. फैंस को उम्मीद है कि इंग्लैंड का यह विस्फोटक बल्लेबाज आते ही चौके-छक्कों की बारिश करेगा और अपनी टीम को खिताब की ओर मजबूत कदम बढ़ाने में मदद करेगा. टी20 में रॉय के आंकड़े जबरदस्त हैं. वो अब तक 413 मैच खेलकर 10555 रन बना चुके हैं, जिनमें 6 शतक और 69 फिफ्टी दर्ज हैं. उनके बल्ले से 1155 चौके और 389 छक्के भी निकले हैं.

