why sunrisers Hyderabad trad टीम इंडिया से बाहर... अब ऑरेंज आर्मी ने क्यों छोड़ा मोहम्मद शमी का साथ, फैसले से हैरान पूर्व क्रिकेटरe mohammed shami amit Mishra shocked this decision ipl 2026

IPL 2026: आईपीएल 2026 को लेकर 15 नवंबर से चर्चे चरम पर पहुंच गए हैं. सभी टीमों ने अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की. कुछ टीमों के फैसले बड़ा मुद्दा बन गए. एक तरफ रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के स्वैप के चर्चे थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद शमी का सरप्राइज ट्रेड सभी को हैरान कर गया. अब अमित मिश्रा ने भी इस फैसले पर अपने विचार रखे हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:00 AM IST
IPL 2026: आईपीएल 2026 को लेकर 15 नवंबर से चर्चे चरम पर पहुंच गए हैं. सभी टीमों ने अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की. कुछ टीमों के फैसले बड़ा मुद्दा बन गए. एक तरफ रवींद्र जडेजा और केएल राहुल के स्वैप के चर्चे थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद शमी का सरप्राइज ट्रेड सभी को हैरान कर गया. अब अमित मिश्रा ने भी इस फैसले पर अपने विचार रखे हैं. मोहम्मद शमी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में ट्रेड किए जाने को मिश्रा ने हैरान कर देने वाला फैसला बताया. 

10 करोड़ में खरीदे गए थे शमी

जेद्दा में हुई पिछली आईपीएल मेगा नीलामी में शमी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था. शमी इन दिनों शानदार आंकड़ों के बाद भी टीम इंडिया के रडार से बाहर हैं. चैंपियंस ट्रॉफी में वह संयुक्त रूप से टॉप विकेट टेकर थे. हालांकि, आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने 56.17 की औसत और 11.23 की इकॉनमी रेट से महज छह विकेट लिए थे.

क्या बोले अमित मिश्रा?

अमित मिश्रा ने इस मुद्दे पर कहा, 'मुझे लगता है कि यह शमी का मामला था. वह किसी भी टीम के लिए, खासकर हैदराबाद में, विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. वहां अच्छे विकेट हैं और आपको एक विकेट लेने वाले गेंदबाज की जरूरत होती है. रिलीज के मामले में, आंद्रे रसेल भी हैरान करने वाले रहे क्योंकि उन्हें नीलामी में रिलीज करना बहुत जोखिम भरा कदम है, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि वह कम कीमत पर बिकेंगे या नहीं.'

हैदराबाद को खल सकती है कमी

मिश्रा ने आगे कहा, 'इन दोनों घटनाओं ने मुझे चौंका दिया क्योंकि हैदराबाद के विकेट ऐसे हैं जहां आपको एक ऐसे विकेट लेने वाले गेंदबाज की जरूरत होती है जो दबाव में गेंदबाज़ी कर सके। हैदराबाद के विकेट लगभग 250-250 रन बनाते हैं. आपको एक ऐसे गेंदबाज (शमी जैसा) की जरूरत होती है जो शुरुआत में ही विकेट दिला सके, दबाव के समय यॉर्कर या बाउंसर डाल सकेय. नीलामी में सभी टीमों को आंद्रे रसेल जैसे ऑलराउंडर की जरूरत होगी. टीमों को खास तौर पर एक तेज गेंदबाज या ऑलराउंडर की जरूरत होगी, क्योंकि उनकी हमेशा सबसे ज्यादा मांग रहती है.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

IPL 2026

