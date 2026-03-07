IND-NZ फाइनल में भी बदलेगा बैटिंग कॉम्बिनेशन? सूर्या की जगह आएंगे दुबे, सेमीफाइनल में ये थी वजह

IND vs ENG Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने 7 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. इस मैच में रनों की बारिश होती नजर आई. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था. बैटिंग कॉम्बिनेशन में कप्तान सूर्या ने अचानक बदलाव किए. इसके पीछे का राज उन्होंने मैच के बाद खोला.
India vs England Semi Final: भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से शानदार जीत दर्ज की. इस नॉकआउट मुकाबले में टीम इंडिया अलग बैटिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था. जब टीम इंडिया बैटिंग करने उतरी तो सभी हैरान थे. 3 नंबर तक सब ठीक था लेकिन चौथे नंबर पर कप्तान सूर्या की जगह शिवम दुबे मैदान में उतरे. अब कई फैंस के जहन में सवाल था कि सूर्या ने आखिर 'डू और डाई' मैच में ये फैसला क्यों किया. इसका जवाब उन्होंने मैच के बाद दिया. अब क्या फाइनल में भी यही कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है.
स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से माहौल सेट कर दिया था. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 89 रन की पारी खेली. आते ही वह गेंदबाजों पर हावी हो गए थे. दूसरे छोर से ईशान किशन ने भी 18 गेंद में 2 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 39 रन की पारी खेलकर टीम को धमाकेदार शुरुआत दी. इसी आक्रामक रवैये को जारी रखने के लिए सूर्यकुमार यादव ने ये फैसला लिया था. साथ ही उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए भी दुबे को अपने स्थान पर भेजा.
दुबे इन दिनों धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक के बाद एक शानदार पारियां खेली हैं. इंग्लैंड के खिलाफ दुबे रन आउट हुए लेकिन उन्होंने महज 25 गेंद में 43 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्के और एक चौका जमाया. सूर्यकुमार यादव का फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ. सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा,'इस टीम में, नंबर तीन तक सब कुछ सेट है. इसलिए हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हमने आदिल रशिद को एक एंड से बॉलिंग करते देखा, तो शिवम दुबे एक परफेक्ट मैच-अप थे.'
अब सवाल ये है कि फाइनल में भी सूर्यकुमार यादव ये रिस्क लेंगे. अगर उनका ये फैसला गलत साबित होता तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते. हालांकि, फाइनल मैच में एक बार फिर अगर स्पिनर से मैचअप बनता है तो सूर्या ये फैसला ले सकते हैं. सूर्यकुमार यादव पूरे टूर्नामेंट में एक ही बड़ी पारी खेलने में कामयाब हुए हैं. फाइनल में सभी की नजरें सूर्या और अभिषेक शर्मा पर रहेंगी.