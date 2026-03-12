टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले होटल क्यों बदला? चैंपियन बनने के बाद कप्तान ने किया खुलासा

T20 World Cup 2026 India vs New Zealand: भारतीय क्रिकेट टीम ने सभी मुश्किलों का सामना करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने अपना पसीना और खून बहाया, लेकिन एक 'गुड लक' फैक्टर भी था जो सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के पक्ष में काम करता दिखा. सेमीफाइनल से पहले टीम ने मुंबई में अपना प्रैक्टिस सेशन देर से किया क्योंकि चंद्र ग्रहण था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि टीम ने अपना होटल बदल लिया, कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ा.

न्यूजीलैंड ने फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रन बनाकर एक पहाड़ स्कोर खड़ा किया. टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने सबसे ज्यादा 89 रन बनाए. ईशान किशन ने 54 और अभिषेक शर्मा ने 52 रनों की पारी खेली. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर सिमट गई. टीम इंडिया ने 96 रनों से फाइनल मैच को जीत लिया. मैच में 4 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. संजू सैमसन ने टू्र्नामेंट में 5 मैचों में 321 रन बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला.

कप्तान सूर्या ने किया खुलासा

सूर्यकुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ''हम सेमीफाइनल के लिए वानखेड़े की फ्लाइट में थे, जब किसी ने होटल बदलने का सुझाव दिया. कई टीमों ने ऐसा किया है. हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा सके. इसलिए अगर कोई वहां से जीत गया है, तो चलो इसे आजमाते हैं.'' सूर्या ने अहमदाबाद के मशहूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने के तथाकथित बदकिस्मती के बारे में भी बात की. भारत 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से वहीं हारा था और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से उनकी एकमात्र हार भी उसी जगह पर हुई थी.

सूर्या के दिमाग में था अहमदाबाद का इतिहास

सू्र्यकुमार ने कहा, ''लोग कह रहे थे कि भारत अहमदाबाद में नहीं जीतता... यह 2023 फाइनल के बाद हुआ. लेकिन अब देखिए. हम वहीं जीते हैं, उसी स्टेडियम में. अब हम जानते हैं कि स्टेडियम में कोई दिक्कत नहीं है.'' भारत ने रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ भारत ने 2024 में जीता गया खिताब बरकरार रखा. टीम ने तीसरी बार खिताब को अपने नाम किया. भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया. इसके अलावा वह घरेलू मैदान पर चैंपियन बनने वाला भी पहला देश बन गया.

सूर्या ने बताया जीत का मंत्र

सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''लगातार दो खिताब जीतना बहुत अच्छा लगता है. हमें पता था कि यह टूर्नामेंट भारत में होने वाला है, इसलिए हमारी तैयारी एकदम सही थी. हम समझ गए थे कि हालात कैसे होंगे, हमें क्या करना है, हम कैसे खेलना चाहते हैं. मुझे लगता है कि केयर सही शब्द है, जो मुझे लगा कि टूर्नामेंट शुरू होने पर धीरे-धीरे इस टीम में आ गया, एक-दूसरे के बारे में सोचना, टीम को एक खास समय पर क्या चाहिए. इस साल यही मंत्र था.''