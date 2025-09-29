टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से क्यों नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी? सामने आया होश उड़ा देने वाला कारण

Asia Cup 2025: भारत ने जंग के मैदान पर पाकिस्तान को पीटने के बाद क्रिकेट के मैदान पर भी बुरी तरह बेइज्जत किया है. टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में उधेड़ते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है. भारत के एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद आधी रात को काफी देर तक ड्रामा जारी रहा. टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से क्यों नहीं ली एशिया कप की ट्रॉफी?

भारतीय टीम ने पाकिस्तान की ओर से किसी से भी हाथ नहीं मिलाने और मैदान से इतर कोई बातचीत नहीं करने की नीति अपनाई है. मोहसिन नकवी पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं. मोहसिन नकवी भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं. मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो डाला था, जिसमें वह प्लेन क्रैश होने का इशारा करते हुए गोल का जश्न मना रहे थे. जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के क्रिकेटर्स एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरोनी से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा नहीं होने दिया.

जमकर हुआ ड्रामा

मोहसिन नकवी के मंच पर आने के बाद भारतीय फैंस ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. मोहसिन नकवी जैसे ही मंच पर आए, उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और वह जबरदस्ती करेंगे तो आधिकारिक विरोध दर्ज किया जाएगा. मोहसिन नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी की आलोचना की है. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी का एशिया कप की ट्रॉफी लेकर अपने होटल के कमरे में भाग जाना खेल भावना के विपरीत था.

BCCI ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

एशिया कप फाइनल के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में भारतीय टीम को विजेता पदक और ट्रॉफी नहीं दी गई. भारतीय टीम मंच पर गई और बिना किसी ट्रॉफी और पदक के जश्न मनाया. देवजीत सैकिया ने खुलासा किया कि बीसीसीआई ने पहले ही तय कर लिया था कि टीम इंडिया मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेगी. देवजीत सैकिया ने कहा, 'हमने ACC चेयरमैन से एशिया कप 2025 ट्रॉफी स्वीकार नहीं करने का फैसला किया था, जो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं. यह एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है. मोहसिन नकवी को ट्रॉफी और पदक अपने साथ ले जाने का अधिकार नहीं मिलता. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विरुद्ध है. हमें उम्मीद है कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे.'