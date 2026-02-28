इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड.. सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? समझें पूरा समीकरण

T20 World Cup Semi Final Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सेमीफाइनल की दहलीज पर खड़ी हुई है. भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को मात देकर सेमीफाइनल के दरवाजे खुले रखे थे और अब वेस्टइंडीज को हराते ही क्वालीफाई कर लेगी. ग्रुप-बी में एक सेमीफाइनलिस्ट तय है जबकि दूसरे के लिए गुत्थी उलझी हुई है. इंग्लैंड ने सुपर-8 में जीत की हैट्रिक लगाकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया और न्यूजीलैंड को हराकर गुत्थी उलझा दी है. अब सवाल है कि आखिर इन तीनों टीमों में से टीम इंडिया का सेमीफाइनल किससे होगा, आईए इसका समीकरण हम आपको समझाते हैं.

कैसे होगा सेमीफाइनल का फैसला?

टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 में टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. जिसके बाद दोनों ग्रुप में क्रॉस मुकाबलों का नियम लगेगा. यानि पहले ग्रुप की नंबर-1 टीम का मुकाबला दूसरे ग्रुप की दूसरी टीम से होगा जबकि दूसरे ग्रुप की नंबर-1 टीम का मैच पहले ग्रुप की दूसरी टीम का मैच होगा. इस हिसाब से अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई करती है तो उसका मैच नंबर-1 टीम से होगा.

किससे होगा भारत का सेमीफाइनल?

भारतीय टीम ने सुपर-8 का आगाज हार के साथ किया था. साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से मात देकर शानदार शुरुआत की थी. जिसके बाद भारतीय टीम का रन रेट खराब हुआ और सेमीफाइनल की मुश्किलें बढ़ गई. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज का रन रेट भी भारत से काफी ऊपर नजर आया. हालांकि, अफ्रीका की विंडीज पर जीत से सूर्या एंड कंपनी को राहत मिली. अगर टीम इंडिया आखिरी मुकाबले में विंडीज को मात देती है तो रन रेट के हिसाब से नंबर-2 पर रहेगी और ग्रुप-2 की नंबर-1 टीम इंग्लैंड से भारत का सेमीफाइनल होगा. \

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में टक्कर

पाकिस्तान से टीम इंडिया का सेमीफाइनल मैच संभव नहीं है. पाकिस्तान टीम को आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीतना होगा. अगर पाकिस्तान की टीम 13 ओवर में टारगेट चेज करती है या 65 रनों से जीत जाती है तो सेमीफाइनल की रेस में न्यूजीलैंड से आगे निकल जाएगी. पाकिस्तान अगर क्वालीफाई करती है तो दूसरे नंबर पर रहेगी और पाकिस्तान का सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से होगा.