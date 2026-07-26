वैभव सूर्यवंशी की नाकामी पर भी बचाव के मोड़ में क्यों है टीम मैनेजमेंट? ईशान किशन ने राज के ऊपर से उठाया पर्दा

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I मैच में अर्धशतक लगाने के बाद वैभव सूर्यवंशी शनिवार को सीरीज के दूसरे T20I मैच में वैसा ही कमाल नहीं दिखा पाए. ओपनिंग करने वाले इस बल्लेबाज को 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट होना पड़ा, जिसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और 44 गेंदों पर 81 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली. मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान किशन से पूछा गया कि टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ी इस 15 साल के होनहार खिलाड़ी के साथ उसके लंबे समय के करियर को लेकर कैसे बातचीत करते हैं.
बता दें कि 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हर तरफ हो रही है. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाने के बाद से वैभव खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. हालांकि, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन का कहना है कि ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी यह कोशिश करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी सोशल मीडिया की दुनिया से ज्यादा ध्यान अपने क्रिकेट पर दें. जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में मिली धमाकेदार जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान ने वैभव को लेकर बात की.
ईशान किशन ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी असल में बहुत समझदार हैं. उन्हें पता है कि वह क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे बैटिंग करनी है, मैदान के बाहर और मैदान पर कैसा व्यवहार करना है. हालांकि, साथ ही, मुझे लगता है कि वह जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां कई तरह की ध्यान भटकाने वाली चीजें हो सकती हैं. दोस्तों के सर्कल में भी ऐसी चीजें होती हैं. उसी बैकग्राउंड से आने के कारण, मुझे पता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है.'
ईशान किशन ने कहा, 'मैं बस यही पक्का करने की कोशिश करता हूं. सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अभिषेक, अक्षर और कई दूसरे खिलाड़ी जो भी वैभव सूर्यवंशी से किसी भी तरह से बातचीत करते हैं, हम सब यही पक्का करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी अभी ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के बारे में सोचे, न कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है या बाहर क्या बातें हो रही हैं, या रन न बनने पर अपनी बॉडी लैंग्वेज को खराब होने दें.'
ईशान का प्रदर्शन दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार रहा. उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 44 गेंदों में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली. अपनी इस पारी में ईशान ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए. ईशान-तिलक की आतिशी पारी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 129 रन बनाकर ढेर हो गई.
ईशान किशन ने कहा, 'जब आपके पास ऐसा (वैभव सूर्यवंशी) खिलाड़ी हो और आपको पता हो कि वह बहुत युवा है, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वह गलत वजहों से भटके. इसलिए टीम के साथियों के तौर पर हमारा काम वैभव सूर्यवंशी को खुश रखना, जरूरी चीजों पर उसका ध्यान बनाए रखना और यह पक्का करना है कि वह उन गलतियों को न दोहराए जो हमने अपने शुरुआती दिनों में की थीं. चाहे बात सोच की हो या फिजिकल फिटनेस की, एक भाई के तौर पर हम बस यही चाहते हैं कि वह उन गलतियों को न दोहराए और अपने क्रिकेट का मजा लेता रहे.'