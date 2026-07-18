रोहित शर्मा से क्यों खफा हैं सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट? एक के बाद एक खुल रहे बड़े-बड़े राज, रिपोर्ट्स में दावा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है. देवजीत सैकिया ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे रोहित शर्मा का आखिरी मुकाबला नहीं होगा. पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी मैच रोहित शर्मा के वनडे करियर का अंतिम मैच हो सकता है. बीसीसीआई सचिव ने इन खबरों को केवल अटकलबाजी बताया है. देवजीत सैकिया ने कहा है कि रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और जब तक वह टीम का हिस्सा हैं, तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे. लॉर्ड्स का मुकाबला रोहित शर्मा के वनडे करियर का अंत नहीं है.
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा से खफा हैं. खबरों के मुताबिक पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के बाद ही सेलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को टीम से हटाने का मन बना लिया था. असल में, रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है कि जब टीम मैनेजमेंट ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे ODI वनडे मैच में यशस्वी जायसवाल को मौका देने का सुझाव दिया, तो रोहित शर्मा ने आराम करने से इनकार कर दिया. नतीजतन, कप्तान शुभमन गिल को विराट कोहली की जगह नंबर तीन पर बैटिंग करनी पड़ी, क्योंकि विराट कोहली उस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे.
BCCI के एक सूत्र ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया, 'सेलेक्टर्स ने पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के बाद ही रोहित शर्मा को हटाने का मन बना लिया था. रोहित शर्मा ने चेन्नई में तीसरे वनडे में आराम करने से भी इनकार कर दिया था ताकि यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सके. आखिरकार, यशस्वी जायसवाल को जगह देने के लिए कप्तान शुभमन गिल को नंबर 3 पर बैटिंग करनी पड़ी.' खबरों के मुताबिक, गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा के प्रदर्शन से नाखुश है, खासकर तब से जब पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत के बाद वनडे कप्तान के तौर पर शुभमन गिल से रोहित शर्मा को रिप्लेस कर दिया गया था.
सूत्र ने कहा, 'रोहित शर्मा के लिए यह हमेशा से एक चुनौती रही है, क्योंकि उन्होंने बाकी दो फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. वह घरेलू क्रिकेट भी बहुत कम खेलते हैं. पिछले सीजन में वह विजय हजारे ट्रॉफी के दो मैचों में खेले थे, जिनमें से एक सिक्किम के खिलाफ था. उन्हें अपनी लय पाने के लिए और समय चाहिए. सेलेक्टर्स ने अपनी राय बता दी है. अब यह रोहित शर्मा और बोर्ड पर है कि वे इस मामले में आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं.' मौजूदा हालात को देखते हुए, रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में होने वाला वनडे मैच रोहित शर्मा का नेशनल टीम के लिए आखिरी मैच साबित हो सकता है.