'भर्ती ही क्यों किया...' भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच पाकिस्तान में क्यों हुआ फेल? अब खोली PCB की पोल

पाकिस्तान क्रिकेट का हाल साल-दर-साल बेहाल होता नजर आ रहा है. कोच बदले, कप्तान बदले और खिलाड़ी भी बदले लेकिन पाकिस्तान टीम की हालत जस की तस है. हर बार किसी टूर्नामेंट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में जमकर बवाल देखने को मिलता है. पिछले साल भी कुछ ऐसा हुआ था और टीम इंडिया को 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले कोच पर सवाल खड़े हुए. ये गैरी कर्स्टन थे जो पाकिस्तान के कोच बने लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म किया इस पर अब खुलकर बात की है.

क्या बोले गैरी कर्स्टन?

talkSPORT Cricket से बात करते हुए कर्स्टन ने कहा, 'जिस बात ने मुझे शायद सबसे ज्यादा हैरान किया, वह था काम में होने वाला हद से ज्यादा दखल. मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर ऐसा दखल देखा है. क्या मैं इससे हैरान था? मुझे नहीं पता, लेकिन यह दखल बहुत अधिक था. किसी भी कोच के लिए टीम में आकर खिलाड़ियों के साथ काम करने का कोई तरीका बनाना तब बहुत मुश्किल हो जाता है, जब बाहर से लगातार शोर-शराबा और दखल होता रहता है.'

नाखुश थे गैरी कर्स्टन

उन्होंने आगे कहा, 'यह बहुत मुश्किल था. बाहर से लगातार होने वाला शोर और खराब प्रदर्शन या ऐसी ही दूसरी बातों को लेकर टीम पर की जाने वाली कड़ी कार्रवाई. एक कोच के तौर पर, जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती, तो सबसे पहले कोच पर ही गाज गिरती है. लोग सोचते हैं, चलो कोच को हटा देते हैं या चलो कोच पर कुछ पाबंदियां लगा देते हैं. जब टीम अच्छा नहीं खेल रही होती तो ऐसा करना सबसे आसान लगता है लेकिन मेरी नजर में यह तरीका टीम के लिए नुकसानदायक ही साबित होता है. फिर कोच को भर्ती ही क्यों किया?'

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2024 में कर्स्टन ने संभाला था पद

गैरी कर्स्टन ने साल 2011 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में खिताबी जीत दिलाई थी. उन्होंने दुनियाभर में घूमकर कई देशों की टीमों और T20 फ्रेंचाइजी टीमों को कोचिंग दी है. भारत के साथ अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद, कर्स्टन दक्षिण अफ्रीका चले गए. 2024 में उन्होंने कुछ समय के लिए पाकिस्तान टीम के साथ भी काम किया, और अब वे श्रीलंका की नेशनल टीम के साथ हैं. उन्हें 2 साल के लिए पाकिस्तान का हेड कोच चुना गया था. लेकिन उन्होंने कुछ महीनों बाद ही इस्तीफा दे दिया था.'