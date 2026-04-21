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Hindi Newsक्रिकेटजोश-जोश में हार्दिक पांड्या ऐसा करने लगे? तिलक वर्मा को बीच मैदान पर रोकना पड़ा, शतक के बाद खोला राज

जोश-जोश में हार्दिक पांड्या ऐसा करने लगे? तिलक वर्मा को बीच मैदान पर रोकना पड़ा, शतक के बाद खोला राज

Tilak Varma Statament On Hardik Pandya: गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार शतक जड़ने वाले तिलक वर्मा ने मैच के बाद जियोस्टार से बातचीत कर मजेदार खुलासा किया है. दरअसल, जब वो गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, तब दूसरे छोर पर खड़े टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश काफी हाई था. वो बार-बार तिलक के पास आकर हुंकार भरते हुए गर्मजोशी से उन्हें कुछ बोल रहे थे. मजे की बात ये है कि तिलक वर्मा ने उन्हें ऐसा करने से मना भी कर दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:04 PM IST
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जोश-जोश में हार्दिक पांड्या ऐसा करने लगे? तिलक वर्मा को बीच मैदान पर रोकना पड़ा (PHOTO- IPLT20.COM)
जोश-जोश में हार्दिक पांड्या ऐसा करने लगे? तिलक वर्मा को बीच मैदान पर रोकना पड़ा (PHOTO- IPLT20.COM)

IPL 2026: इंडियन प्रीमियम लीग 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने तूफानी शतक जड़ा. गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में तिलक ने 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का पहला शतक ठोका. 8 चौके और 7 छक्के की मदद से उन्होंने 101 रनों की नाबाद पारी खेली. मुंबई इंडियंस ने गुजरात को 99 रनों से रौंद दिया और तिलक वर्मा IPL में पहली बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने में कामयाब रहे.

मैच के बाद जियोस्टार से बातचीत के दौरान तिलक वर्मा ने मजेदार खुलासा किया है. दरअसल, जब वो गुजरात के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, तब दूसरे छोर पर खड़े टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का जोश काफी हाई था. वो बार-बार तिलक के पास आकर हुंकार भरते हुए गर्मजोशी से उन्हें कुछ बोल रहे थे. मजे की बात ये है कि तिलक वर्मा ने उन्हें ऐसा करने से मना भी कर दिया.

हार्दिक के जोश से तिलक को हुई दिक्कत?

तिलक वर्मा ने मैच के बाद जियोस्टार से कहा कि जैसा कि सब जानते हैं, हार्दिक भाई बहुत ऊर्जावान हैं. वो पूरे जोश में थे और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बार-बार कह रहे थे, 'तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे.' मैंने उनसे शांत रहने को कहा क्योंकि मुझे ध्यान केंद्रित रखना था और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि बाकी सब मैं संभाल लूंगा.

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नए रोल में फिट हो गए तिलक वर्मा

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में तिलक वर्मा नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए थे. आमतौर पर वो नंबर-3 या 4 पर बैटिंग करते हैं. इस मैच से पहले तक वो बल्ले से संघर्ष कर रहे थे. नए रोल के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मुझे नंबर तीन पर बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है. हालांकि, टीम को मेरी जहां भी जरूरत हो मैं वहां बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बचपन से ही मैंने इस तरह से अभ्यास किया है कि मैं किसी भी पोजीशन पर आत्मविश्वास से खेल सकूं. लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, तो मैं हमेशा नंबर तीन ही कहूंगा.

तिलक वर्मा ने की सनथ जयसूर्या की बराबरी

आईपीएल में अपनाअपना शतक जड़कर तिलक वर्मा ने इतिहास रच दिया. उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने के मामले में पूर्व खिलाड़ी सनथ जयसूर्या की बराबरी कर ली है. जयसूर्या ने आईपीएल के पहले संस्करण (2008) में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े मैदान पर 45 गेंदों पर शतक ठोका था.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक

45 - सनथ जयसूर्या बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2008
45 - तिलक वर्मा बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026
47 - कैमरून ग्रीन बनाम एसआरएच, वानखेड़े, 2023
49 - सूर्यकुमार यादव बनाम जीटी, वानखेड़े, 2023

यह भी पढ़ें: प्रियांश आर्या Vs वैभव सूर्यवंशी: गेंदबाजों के दोनों भयंकर दुश्मन... T20 का असली सिकंदर कौन?

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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