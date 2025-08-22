श्रेयस अय़्यर को क्यों बनाना चाहिए वनडे टीम का कप्तान? ये हैं 3 प्रमुख कारण

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं करने पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. अय्यर को टीम में ना लेने के बाद पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर फैंस तक ने टीम सेलेक्शन के खिलाफ खूब ट्रेंड चलाए. बीसीसीआई अब हर फॉर्मेट के लिए नए-नए कप्तान तलाश रही है. माना जा रहा है रोहित शर्मा को जल्दी कप्तानी से हटाया जा सकता है. इसी बीच रिपोर्ट्स आई है कि अय्यर भारतीय टीम के नए वनडे फॉर्मेट के कप्तान बन सकते हैं. आखिर अय्यर को वनडे टीम का कप्तान क्यों बनाना चाहिए? हम आपको यहां 3 कारण बता रहे हैं...

श्रेयस अय्यर श्रेष्ठ क्यों?

श्रेयस अय्यर के पास कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है. अय्यर दिल्ली कैपिटल्स से आईपीएल की कप्तानी करते आ रहे हैं. उन्होंने केकेआर को साल 2024 में आईपीएल का खिताब जिताया था. उसके बाद इस साल यानी साल 2025 में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए उसे एक दशक के बाद फाइनल में ले गए. हालांकि, फाइनल में आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी पहली बार खिताब जीतने में कामयाब रही. ऐसे में अय्यर को कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है और वे वनडे की कप्तानी के लिए भी बेस्ट विकल्प हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

4 नंबर के लिए परफेक्ट

श्रेयस अय्यर एक शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. भारतीय टीम के लिए 4 नंबर की बैटिंग पोजिशन वनडे क्रिकेट में हमेशा से सिरदर्दी रही है. उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए जमकर रन बनाए हैं. अय्यर ने अपने वनडे करियर में कुल 70 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2845 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका 48.97 का औसत रहा है. अपने वनडे करियर में उन्होंने कुल 5 शतक और 22 अर्धशतक जड़े हैं. वे 4 नंबर के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.

मैच विनर साबित हो सकते हैं अय्यर

श्रेयस अय्यर बेहद ही प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली है. मुश्किल परिस्थियों में भी वे टीम के लिए बेहतर बल्लेबाजी करना जानते हैं. 2023 वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार पारियां खेली थी. यही नहीं अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया के लिए खूब रन बटोरे थे. खास बात ये है कि उनकी उम्र अभी महज 30 साल है और वे अभी जिस तरीके की फार्म में हैं काफी लंबा खेल सकते हैं. ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए अय्यर को वनडे फॉर्मेट में कप्तानी देने का फैसला खराब नहीं है. वे शानदार बल्लेबाज होने के साथ-साथ एक अनुभवी कप्तान भी हैं और वे 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए मैच विनर भी साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: एशिया कप खत्म होते ही फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, वनडे वर्ल्ड कप में होगी जबरदस्त टक्कर