VIDEO: PBKS vs GT मैच में हाईवोल्टेज ड्रामा... अंपायर ने गुजरात के बल्लेबाज की पकड़ी चोरी, बैटिंग करने से रोका

PBKS vs GT IPL 2026: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही. इस टीम को अपने ओपनिंग मैच में पंजाब किंग्स से 3 विकेट की हार का सामना करना पड़ा. इतना ही नहीं, मुकाबले में ऑन फील्ड ड्रामा भी हुआ, जिसमें अंपायर्स के टारगेट पर गुजरात का बल्लेबाज नजर आया. गुजरात के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया की चोरी अंपायर्स ने पकड़ी और उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए रोका गया.

तेवतिया ने तोड़ा नियम

राहुल तेवतिया ने मैदान में बल्लेबाजी उतरते समय एक नियम तोड़ा, जिसके चलते उन्हें रोका गया. पिछले सीजन अंपायर्स बल्ले के साइज को लेकर सख्त दिखे थे और लगभग हर बल्लेबाज का बैट चेक हो रहा था. इस बार भी ये सिलसिला जारी है. लेकिन राहुल तेवतिया बल्ले के साइज से जुड़े नियम का उल्लंघन करते पकड़े गए. उन्हें बल्ला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा.

18वें ओवर में हुई घटना

यह घटना 18वें ओवर में हुई, जब दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर आउट हुए और तेवतिया का नंबर था. लेकिन स्ट्राइक लेने से पहले ही अंपायर्स ने उन्हें रोका और उनका बल्ला चेक किया. राहुल तेवतिया ने अंपायर्स से कुछ सवाल भी किए लेकिन फील्ड अंपायर्स ने नकार दिया. ये नियम इंटरनेशनल क्रिकेट में आम है लेकिन पिछले साल से इस नियम को लेकर आईपीएल में भी शक्ति देखने को मिली है.

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गुजरात को मिली हार

गुजरात की टीम पंजाब के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाई. टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह से बेकार दिखी. कप्तान शुभमन गिल ने 39 जबकि जोस बटलर ने 38 रन की धीमी पारियां खेलीं. इन पारियों की बदौलत ही गुजरात ने बोर्ड पर 162 रन टांगे. जवाब में पंजाब किंग्स बीच में लड़खड़ाई, लेकिन डेब्यूटेंट कूपर कॉनली ने खूंटा गाड़कर 72 रन की मैच विनिंग पारी खेली.