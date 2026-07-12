पिच सपाट थी तो वैभव को ड्रॉप करने की क्यों की गलती? 4-0 से सीरीज हारने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुद बताई सच्चाई

15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया. वैभव सूर्यवंशी को दूसरे, तीसरे और चौथे टी20 इंटरनेशनल में खेलने का मौका मिला, लेकिन वह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. मैनचेस्टर, नॉटिंघम और ब्रिस्टल में वैभव सूर्यवंशी 14, 13 और 15 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड के खिलाफ पांचवां और आखिरी टी20 इंटरनेशनल साउथेम्प्टन की सपाट पिच पर खेला गया, जहां वैभव सूर्यवंशी की सख्त जरूरत थी.
साउथेम्प्टन की सपाट पिच पर हुए पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया. यह एक ऐसा फैसला था, जो टीम इंडिया पर अंत में भारी पड़ गया. वैभव सूर्यवंशी सपाट पिच पर बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं और अगर उन्हें मौका मिलता तो वह इस मैच में बड़ा स्कोर बना देते. पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी की जगह पर मौका मिला, जो 27 रन बनाकर आउट हो गए थे.
भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर से जब शनिवार को पत्रकारों ने पूछा कि वैभव सूर्यवंशी को बेंच पर क्यों बैठाया गया, तो उन्होंने कहा, 'हमें ऐसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन को आजमाने की जरूरत थी, जो इन हालात के लिए एकदम सही हो और हम यह भी चाहते थे कि अभिषेक (शर्मा) के साथ कोई दाएं हाथ का बल्लेबाज खेले, तो यह एक बड़ा कारण था. सभी बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच मैं अकेला दाएं हाथ का बल्लेबाज था. इसलिए हम एक अलग कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते थे, जो इस खास मैच के लिए उपयुक्त हो और वह एक शानदार बल्लेबाज हैं, उन्होंने (संजू सैमसन) अतीत में हमारे लिए कई सीरीज जीती हैं.'
इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीन T20I मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया कि उन्हें ऐतिहासिक इंटरनेशनल कॉल-अप क्यों मिला था. अपने डेब्यू मैच में, उन्होंने दो छक्के लगाए और फिर विल जैक्स की गेंद पर 10 गेंदों में 14 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए. अपनी दूसरी पारी में, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने फिर से दो बार बाउंड्री पार की, लेकिन अपने IPL टीम के साथी जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 5 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए. चौथे T20I मैच में भी जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया, जबकि उससे पहले इस युवा खिलाड़ी ने एक चौका और एक छक्का लगाकर 9 गेंदों में 15 रन बना लिए थे.