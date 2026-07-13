वैभव सूर्यवंशी क्यों इंग्लैंड में बुरी तरह हुए फ्लॉप? 67 शतक लगाने वाले दिग्गज ने सरेआम इनको बताया जिम्मेदार

भारत के 15 साल के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. वैभव सूर्यवंशी को दूसरे, तीसरे और चौथे टी20 इंटरनेशनल में खेलने का मौका मिला, लेकिन वह नाकाम रहे हैं. मैनचेस्टर, नॉटिंघम और ब्रिस्टल में वैभव सूर्यवंशी 14, 13 और 15 रन बनाकर आउट हुए. साउथेम्प्टन में हुए पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया.
पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी की जगह पर मौका मिला, जो 27 रन बनाकर आउट हो गए थे. वैभव सूर्यवंशी आखिर इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में फ्लॉप क्यों रहे, इसको लेकर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने बड़ा खुलासा किया है. वसीम जाफर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में 67 शतक लगाए थे. वसीम जाफर का मानना है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करने में जल्दबाजी की गई, क्योंकि उनके बारे में मीडिया में बहुत चर्चा थी और लोग उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित थे.
वसीम जाफर ने अपने YouTube चैनल पर कहा कि संजू सैमसन को सभी पांच T20I मैचों में खेलना चाहिए था, जबकि वैभव सूर्यवंशी के लिए अपने मौके का इंतजार करना बेहतर होता. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम के साथ रहकर सीखने से फायदा हो सकता था. वसीम जाफर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने में जल्दबाजी की. उनके बारे में मीडिया में बहुत चर्चा थी और लोग उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित थे. वरना, मैंने पहले ही कहा था कि मैं संजू सैमसन के साथ ही आगे बढ़ता.'
वसीम जाफर ने कहा, 'मैं उस कॉम्बिनेशन को नहीं बदलता. वैभव को अपने मौके का इंतजार करना चाहिए था, और जब मौका आता, तो वह उसका फायदा उठा सकते थे. वह अभी बहुत युवा हैं, और टीम के साथ रहकर और बाहर से क्रिकेट देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं. ऐसा लगा जैसे हम मीडिया की चर्चा में बह गए. हर बार जब वैभव नहीं खेलते थे, तो इस बारे में बहुत चर्चा होती थी. मुझे बस यही लगा कि उन्हें इंतजार कराया जाना चाहिए था. अगर आपको पक्का यकीन होता कि संजू अच्छी फॉर्म में नहीं हैं या अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो आप वह फैसला ले सकते थे. लेकिन आखिरकार, ऐसा लगा जैसे आपने वैभव को जल्दबाजी में टीम में शामिल कर लिया.'
वैभव सूर्यवंशी अब तब एक्शन में दिखेंगे जब भारत 23 जुलाई से हरारे में शुरू होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगा. वसीम जाफर ने इंग्लैंड T20I सीरीज के दौरान संजू सैमसन को कम खेलने का मौका मिलने पर सवाल उठाए. उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे के लिए संजू सैमसन को T20I टीम में शामिल न करने को भी अजीब बताया और कहा कि संजू सैमसन जरूर खेलना चाहते होंगे, क्योंकि T20I ही एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है, जिसमें वह अभी भारत के लिए खेलते हैं.
वसीम जाफर ने कहा, 'फिर, वैभव सूर्यवंशी को तीन मैच खिलाने के बाद, आपने संजू सैमसन को वापस बुला लिया. संजू सैमसन ने खुद सिर्फ एक मैच खेला, और अब उन्हें जिम्बाब्वे दौरे से बाहर कर दिया गया है. जिम्बाब्वे दौरे से उन्हें बाहर करना भी मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह खेलना चाहते होंगे. वैसे भी, वह भारत के लिए सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हैं. इसलिए, मेरी राय में, उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए. मुझे यकीन है कि संजू सैमसन अगले वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा होंगे, क्योंकि वह मैच-विनर हैं. जिस तरह से चीजें हुईं, उसने मुझे सच में हैरान कर दिया.'