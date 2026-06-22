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क्यों फ्लॉप हो रहे थे वैभव... रिकॉर्डतोड़ पारी के बाद बताया राज, कहा- मैं बहुत कोशिश कर रहे थे...

भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की. लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे इंडिया-ए की ट्राई सीरीज जीत के थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचा दी. ट्राई सीरीज में वैभव की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन फाइनल में उनका बल्ला चला. शुरू में क्या समस्या थी इसका राज भी वैभव ने खोल दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 22, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:16 PM IST
क्यों फ्लॉप हो रहे थे वैभव... रिकॉर्डतोड़ पारी के बाद बताया राज, कहा- मैं बहुत कोशिश कर रहे थे...
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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