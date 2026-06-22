भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की. लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे इंडिया-ए की ट्राई सीरीज जीत के थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचा दी. आईपीएल 2026 में टॉप स्कोरर रहने के बाद वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया में जगह भी दी गई. लेकिन ट्राई सीरीज में वैभव की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उनका इंडिया डेब्यू ज्यादा दूर नहीं है. लगातार चार मैच में उनका बल्ला नहीं चला और फिफ्टी नहीं ठोक पाए. लेकिन फाइनल में उनका बल्ला चला और मैच विनिंग पारी खेली.