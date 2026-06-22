भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की. लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे इंडिया-ए की ट्राई सीरीज जीत के थे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने तबाही मचा दी. आईपीएल 2026 में टॉप स्कोरर रहने के बाद वैभव को आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए टीम इंडिया में जगह भी दी गई. लेकिन ट्राई सीरीज में वैभव की फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उनका इंडिया डेब्यू ज्यादा दूर नहीं है. लगातार चार मैच में उनका बल्ला नहीं चला और फिफ्टी नहीं ठोक पाए. लेकिन फाइनल में उनका बल्ला चला और मैच विनिंग पारी खेली.
श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल मैच में वैभव ने बेरहम अंदाज दिखाया. उन्होंने महज 29 गेंदों पर शानदार 94 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 11 गेंदों पर 'लिस्ट A' इतिहास की सबसे तेज अर्धशतक देखने को मिला. वैभव के बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के देखने को मिले. वैभव की पारी की बदौलत भारत-ए ने बोर्ड पर 377 रन टांग दिए. इसके बाद गेंदबाजी में भी टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला था.
फाइनल के बाद सूर्यवंशी ने 'स्पोर्टस्टार' से कहा, "जब रन नहीं बन रहे थे, तो मैंने ऋषी [ऋषिकेश कानिटकर] सर के साथ कुछ बातें कीं और उन्होंने मुझे खुलकर खेलने की आजादी दी. हालात थोड़े अलग थे, इसलिए शुरू में कुछ चुनौतियां आईं. मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लान के मुताबिक खेल नहीं पा रहा था."
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वैभव ने बताया कि कोच ने सलाह दी कि, 'तू अपना नेचुरल गेम खेल, ज्यादा सोच मत.' वैभव ने कहा, "इससे मुझे हिम्मत मिली और मैंने खुद पर भरोसा बनाए रखा. मुझे खुशी है कि सब कुछ अच्छा रहा. मैच से पहले भी मुझ पर कोई दबाव नहीं था. जब मैं बैटिंग करने उतरा, तो मेरा मकसद पहले दस ओवरों के लिए बनाई गई योजना पर फोकस करना और फिर आगे बढ़ना था. यह काम कर गया."