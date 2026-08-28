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द्रविड़-सहवाग के बेटे की एंट्री, वैभव सूर्यवंशी का नाम क्यों गायब? समझें U-19 टीम के लिए क्या है BCCI का नियम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम का ऐलान हो गया है. वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की तो टीम में एंट्री हो चुकी है, लेकिन 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का नाम गायब है. आइए इसके पीछे की बड़ी वजह जानते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 28, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:50 AM IST
द्रविड़-सहवाग के बेटे की एंट्री, वैभव सूर्यवंशी का नाम क्यों गायब? समझें U-19 टीम के लिए क्या है BCCI का नियम
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी अब अंडर-19 टीम में क्यों नहीं? (X/IPL/BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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