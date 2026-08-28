द्रविड़-सहवाग के बेटे की एंट्री, वैभव सूर्यवंशी का नाम क्यों गायब? समझें U-19 टीम के लिए क्या है BCCI का नियम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारत U-19 टीम का ऐलान कर दिया है. सितंबर में होने वाली एकदिवसीय सीरीज में भारत के दो पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों पर भी नजरें रहेंगी. इंडिया अंडर-19 स्क्वॉड में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ को शामिल किया गया है. हालांकि, इस स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं देखकर कुछ फैंस हैरान भी हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें U-19 टीम में जगह नहीं मिली है. आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है.
दरअसल, बीसीसीआई के एक नियम की वजह से वैभव सूर्यवंशी को भारत की अंडर-19 टीम में जगह नहीं मिली है. 15 साल के बल्लेबाज ने इसी साल U-19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक ठोक भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए 15 चौके और 15 छक्के की मदद से 80 गेंदों पर 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.
ये सवाल उठना लाजमी है कि वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 15 साल के हैं और आराम से एक या दो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, फिर उन्हें स्क्वॉड में जगह क्यों नहीं मिल रही है? दरअसल, 2016 में, BCCI ने खिलाड़ियों के एक से ज़्यादा U-19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी, भले ही वे इसके लिए योग्य हों.
इसी नियम की वजह से वॉशिंगटन सुंदर 2018 में U-19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे. उससे पहले, सरफराज खान, संदीप शर्मा, विजय जोल और दूसरे खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के कई एडिशन में हिस्सा ले चुके थे. वैभव सूर्यवंशी पहले ही 2026 में U-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और वे इसके किसी दूसरे एडिशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसी वजह से उन्हें U-19 की योजनाओं में शामिल नहीं किया गया.
वैभव सूर्यवंशी तो अंडर-19 स्टेज और आईपीएल में शानदार बैटिंग कर दुनियाभर में अपना लोहा मनवा चुके हैं. अब बारी जूनियर सहवाग और जूनियर द्रविड़ की है. अपने-अपने पिता की तरह आर्यवीर और अन्वय भी भारतीय क्रिकेट में अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों के लिए पहला दरवाजा खुल चुका है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों अच्छा प्रदर्शन कर नाम कमाना चाहेंगे. ये दोनों खिलाड़ी 2028 में होने वाले अंडर-19 विश्व कप का हिस्सा भी हो सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आर्यवीर और अन्वय को लगातार मेहनत और प्रदर्शन करनी होगी.
ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए भारत की U19 टीमें
एक दिवसीय टीम: लक्ष्य रायचंदानी (C), यशबर्धन चौहान (VC), रजत बघेल (WK), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल.
मल्टी-डे टीम: यशबर्धन चौहान (C), लक्ष्य रायचंदानी (VC), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (WK), अभिप्राय विश्वास (WK), रोहित यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव.
भारत U-19 बनाम ऑस्ट्रेलिया U-19 का शेड्यूल:
पहला वनडे: 18 सितंबर, 2026, शुक्रवार, सुबह 9:00 बजे, राजकोट
दूसरा वनडे: 21 सितंबर, 2026, सोमवार, सुबह 9:00 बजे, राजकोट
तीसरा वनडे: 23 सितंबर, 2026, बुधवार, सुबह 9:00 बजे, राजकोट
पहला मल्टी-डे मैच: 27-30 सितंबर, 2026, रविवार-बुधवार, सुबह 9:30 बजे, राजकोट
दूसरा मल्टी-डे मैच: 5-8 अक्टूबर, 2026, सोमवार-गुरुवार, सुबह 9:30 बजे, अहमदाबाद, B ग्राउंड