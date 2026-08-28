द्रविड़-सहवाग के बेटे की एंट्री, वैभव सूर्यवंशी का नाम क्यों गायब? समझें U-19 टीम के लिए क्या है BCCI का नियम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारत U-19 टीम का ऐलान कर दिया है. सितंबर में होने वाली एकदिवसीय सीरीज में भारत के दो पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटों पर भी नजरें रहेंगी. इंडिया अंडर-19 स्क्वॉड में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ को शामिल किया गया है. हालांकि, इस स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं देखकर कुछ फैंस हैरान भी हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें U-19 टीम में जगह नहीं मिली है. आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या है.