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Hindi Newsक्रिकेटपहले 12 फिर 18 और अब नंबर 3...वैभव सूर्यवंशी ने क्यों बदला अपना जर्सी नंबर?

पहले 12 फिर 18 और अब नंबर 3...वैभव सूर्यवंशी ने क्यों बदला अपना जर्सी नंबर?

Vaibhav Suryavanshi Jersey Number 3 Story: वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में जर्सी नंबर 12 के साथ उतरे थे, लेकिन 19वें सीजन में वो नंबर-3 वाली जर्सी के साथ खेल रहे हैं. वैभव ने आखिर क्यों अपना जर्सी नंबर बदला है? आइए डिटेल में जानते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 28, 2026, 11:55 AM IST
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Why Vaibhav Suryavanshi Wears Number 3 Jersey
Why Vaibhav Suryavanshi Wears Number 3 Jersey

Vaibhav Suryavanshi Jersey Number 3 Story: इस वक्त वैभव सूर्यवंशी हर किसी की जुबां पर हैं. छक्के लगाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है. यही वजह है कि वो आईपीएल 2026 में 65 छक्के लगा चुके हैं, जो आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वैभव इस सीजन ना सिर्फ अपनी खूंखार बैटिंग बल्कि एक और खास वजह से सुर्खियों में हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीजन रोहित, धोनी और विराट से भी ज्यादा बिक्री वैभव की जर्सी नंबर-3 की हुई है. लोग भारी संख्या में जर्सी नंबर-3 पहनकर मैच देखने पहुंच रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी के छोटे करियर में अब तक उनका नाता तीन अलग-अलग जर्सी नंबरों से रहा है. आईपीएल 2025 में जब उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू किया था, तब वो जर्सी नंबर-12 के साथ मैदान पर उतरे थे. फिर भारत की अंडर-19 टीम के लिए जर्सी नंबर-18 पहनकर खेले. इसके बाद जब वह राइजिंग स्टार्स एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करने उतरे, तो उन्हें बिल्कुल नया जर्सी नंबर-3 मिला. तब से वो इसी नंबर की जर्सी पहन रहे हैं.

आमतौर पर क्रिकेटर्स अपनी जन्मतिथि या किसी लकी नंबर को अपनी जर्सी के लिए चुनते हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की जर्सी नंबर-3 के पीछे की कहानी बेहद अनोखी और पूरी तरह उनकी मां के एक मजेदार सुझाव पर आधारित है.

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आखिर क्यों चुना नंबर-3?

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वैभव ने नंबर-3 वाला जर्सी नंबर ही क्यों चुना? इसे लेकर वैभव काफी पहले ही खुलासा कर चुके हैं. राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दौरान जब खुद वैभव से उनके नए जर्सी नंबर-3 के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी मां के एक दिलचस्प लॉजिक का खुलासा किया था.

वैभव सूर्यवंशी ने बताया था, 'मेरी मां चाहती थीं कि मैं मैदान पर नंबर-3 की जर्सी पहनकर उतरूं. उन्होंने मुझसे कहा कि गणित के हिसाब से देखें, तो 1 और 2 मिलकर भी 3 ही होते हैं (1+2 = 3). इसलिए जर्सी पर 12 नंबर लिखने का कोई मतलब नहीं है, चलो सीधे 3 नंबर ही ले लेते हैं.' अपनी मां के इसी प्यारे सुझाव का पालन करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने नंबर-3 की जर्सी अपना ली, जो अब उनकी पहचान बन चुकी है.

आईपीएल 2026 में बने हुए हैं तबाही

कहते हैं कि मां की दुआओं में बड़ा असर होता है और वैभव के मामले में यह बात बेशक सच साबित हुई है. जब से वैभव ने नंबर-3 की जर्सी पहनी है, उनका बल्ला आग उगल रहा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने महज 15 मैचों में 45.33 की औसत और 242.86 के खूंखार स्ट्राइक रेट से 680 रन कूट दिए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. वैभव एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन चुके हैं. खास बात ये है कि वो फिलहाल आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप की रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: दिमाग में ये 3 चीजें लेकर बैटिंग के लिए आते हैं वैभव सूर्यवंशी... फिर होती है छक्कों की बारिश; खुद किया बड़ा खुलासा

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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