Why Varun Chakaravarthy Ruled Out of Ireland T20Is: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है. अब टीम इंडिया 2 मैचों के लिए आयरलैंड का दौरा करेगा. इस दौरे के लिए भारतीय टीम का एलान पहले ही किया जा चुका था, जिसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है. वरुण चक्रवर्ती को बाहर कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह एक तेज गेंदबाज की एंट्री हुई है.
बीसीसीआई के इस फैसले के बाद फैंस के मन में एक बड़ा सवाल लगातार घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वरुण सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए हैं? इस सवाल का जवाब खुद बीसीसीआई ने दिया है. बोर्ड ने उनके बाहर होने की असली वजह सबके सामने रखी है.
बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्टर्स ने ड्रॉप नहीं किया है, बल्कि वह चोटिल होने के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन सके हैं. वरुण आईपीएल 2026 के सीजन के दौरान बाएं पैर की चोट (Left Foot Injury) का शिकार हो गए थे. तभी से वह रिकवरी में जुटे हैं. वरुण फिलहाल बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी इस चोट से उबरने के लिए पुनर्वास (Rehabilitation) प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.
बीसीसीआई ने बताया है कि वरुण इस समय अपने रिहैब के अंतिम चरण में हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह मैच-फिट नहीं हो पाए हैं. इसी वजह से उन्हें आयरलैंड दौरे की टीम में शामिल नहीं किया गया. यही वजह है कि उनकी जगह चोट से पूरी तरह रिकवर हो चुके हर्षित राणा को टी20आई टीम में शामिल कर लिया गया है, जो टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले चोटिल हुए थे और फिर आईपीएल 2026 भी नहीं खेल पाए. अब करीब 4 महीने बाद हर्षित मैदान पर उतरेंगे.
वरुण ने अब तक खेले 45 टी20 इंटरनेशनल में 73 विकेट चटकाए हैं। 5/17 इस फॉर्मेट में उनका बेस्ट प्रदर्शन है. आयरलैंड दौरे पर वरुण की अनुपस्थिति में भारतीय स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई के कंधों पर होगी. इस दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और टीम की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को सौंपी गई है. तिलक वर्मा उप-कप्तान की भूमिका में होंगे. टीम में वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव जैसे कई नए चेहरों को भी आजमाया गया है.
पहला टी20आई: 26 जून
दूसरा टी20आई: 28 जून
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा.