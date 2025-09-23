प्रेमानंद जी महाराज के शरण में क्यों गए विराट कोहली-अनुष्का शर्मा? इस कथावाचक ने किया बड़ा खुलासा

Virat Kohli Anushka Sharma Premanand Ji Maharaj: भारत के सुपरस्टार विराट कोहली इन दिनों इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वह टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलने के लिए उपलब्ध हैं और अगले महीने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह नजर आ सकते हैं. कोहली ने भारत के लिए पिछला मैच इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब पर कब्जा किया था.

प्रेमानंद जी महाराज के शरण में विराट

विराट और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को देश में पसंद किए जाने वाले सबसे पावर कपल्स में एक माना जाता है. दोनों अलग-अलग चीजों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. पिछले कुछ सालों से देखने को मिला है कि विराट-अनुष्का ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया है. वे अपने व्यस्त जीवन के बीच शांति और संतुलन की तलाश कर रहे हैं. ऋषिकेश में स्वामी दयानंद आश्रम की यात्रा से लेकर नीम करौली बाबा के आश्रम में दर्शन और वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन तक, दोनों को कई आध्यात्मिक स्थलों पर देखा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आध्यात्मिक रास्ते पर क्यों विराट-अनुष्का?

विराट-अनुष्का के इस आध्यात्मिक रास्ते पर प्रतिक्रिया देते हुए कथा वाचक जया किशोरी ने 'इंस्टेंट बॉलीवुड' से कहा, ''कुल मिलाकर एक सफल व्यक्ति वह है जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है. तभी वह अपनी सफलता, अपने परिवार और हर चीज में शांति ला पाएगा. उनके पास पहले से ही सब कुछ था. काम, पैसा, घर, लेकिन उनमें उस शांति की कमी थी, जिसने उन्हें आध्यात्मिकता की तरफ खींचा. उनके पास अभी भी सब कुछ है, लेकिन अब उनके पास शांति भी है.''

ये भी पढ़ें: IND vs WI Test: कमबैक के बाद अब OUT! टीम इंडिया से बाहर होगा तिहरा शतकधारी, RCB स्टार की खुलेगी किस्मत

जया किशोरी ने क्या कहा?

जया किशोरी ने आगे कहा कि लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि मशहूर हस्तियों का जीवन एकदम सही होता है. हालांकि, वे लोग भी भावनात्मक संघर्षों से गुजरते हैं. उन्होंने कहा, ''कभी-कभी वे भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं, फिर वे भगवान के करीब आने की कोशिश करते हैं. कभी-कभी काम में आप देखते हैं, वे बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, कभी-कभी नहीं. यह मत सोचिए कि उनका जीवन एकदम सही है, सिर्फ वही आपको बता सकते हैं कि उनका जीवन कैसा है. लेकिन वे एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जब एक भौतिक रूप से सफल व्यक्ति आपको दिखाता है कि उन्हें भी शांति और संतुष्टि के लिए आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, तो यह दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है.''

ये भी पढ़ें: 'गॉड गिफ्टेड...', खुल गया अभिषेक शर्मा के तूफानी छक्कों का राज, युवराज सिंह ने ऐसे बना दिया सुपरस्टार

जीवन संतुलन की तारीफ

विराट-अनुष्का द्वारा बनाए गए संतुलन की तारीफ करते हुए जया किशोरी ने कहा, ''उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा - न अपना घर, न अपना काम, न अपना परिवार. उन्होंने सब कुछ संतुलित किया और वह संतुलन आध्यात्मिकता से आता है. इसी को हम एक संपूर्ण जीवन कहते हैं.'' कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इस साल खिताब जीता है. अब देखना है कि वह ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रदर्शन करते हैं.