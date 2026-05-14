विराट ने हेलमेट उतारकर क्यों नहीं मनाया शतक का जश्न? कोहली के एक जवाब ने जीता करोड़ों भारतीय फैंस का दिल

IPL 2026: विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL मैच में विस्फोटक शतक जड़कर उसका जश्न नहीं मनाया. विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस मैच में अकेले दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से जीत दिलाई, जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.
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IPL 2026: विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ IPL मैच में विस्फोटक शतक जड़कर उसका जश्न नहीं मनाया. विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ इस मैच में अकेले दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से जीत दिलाई, जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 60 गेंद पर 105 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट कोहली ने 175 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के उड़ाए.
विराट कोहली ने जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में बुधवार को अपने IPL करियर का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9वां शतक लगाया तो उन्होंने हेलमेट उतारकर इसका जश्न नहीं मनाया. मैदान पर ऐसा बहुत कम हुआ है, जब विराट कोहली ने अपने शतक के बाद हेलमेट उतारकर जश्न नहीं मनाया. मैच के बाद खुद विराट कोहली ने इसका बड़ा कारण बताया है, जो भारत के करोड़ों फैंस का दिल जीत लेगा.
विराट कोहली ने कहा, 'खैर, यह जश्न बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय प्वाइंट्स कितने जरूरी हैं. मेरे लिए, यह टीम के स्कोर में योगदान देने की एक सोची-समझी कोशिश है और मुझे पता है कि अगर मैं मैच में काफी देर तक बैटिंग करता हूं, तो हमारे जीतने के मौके बढ़ जाते हैं.' विराट कोहली ने माना कि पिछले दो मैचों में एक भी रन नहीं बना पाना उन्हें परेशान कर रहा था.
विराट कोहली ने कहा, 'पिछले दो मैचों में रन नहीं बना पाने की बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी. मुझे पता है कि मैं अच्छा खेल सकता हूं और गेंद को अच्छे से हिट कर रहा हूं, लेकिन जब आप अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाते और टीम के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, तो यह बात आपको परेशान करती है. इतने सालों से मेरा यही लक्ष्य रहा है कि खुद को बेहतर बनाना है, ताकि जब मैं मैदान पर उतरूं तो अपनी टीम के लिए अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकूं और एक अहम भूमिका निभा सकूं.' विराट कोहली ने कहा, 'सेंचुरी बने या न बने, मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी बात मैच को खत्म करना है. यह पक्का करना कि मैं आखिर तक मैदान पर रहूं और टीम के लिए वे दो प्वाइंट्स हासिल करूं, जिससे हम एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच जाएं.'