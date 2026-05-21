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'बहुत बुरा था... किसी ने नहीं पूछा... आप कैसे हैं?' विराट कोहली ने आखिरकार भारत की टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी

विराट कोहली ने आखिरकार भारत की टेस्ट कप्तानी क्यों छोड़ी, इसको लेकर अब इस महान क्रिकेटर ने 4 साल बाद हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारत को 68 टेस्ट मैचों में से 40 मुकाबलों में जीत दिलाई है. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं. विराट कोहली का टेस्ट कप्तान के तौर पर हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन है. साल 2022 में विराट कोहली ने अचानक टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी, जिससे क्रिकट की दुनिया हैरान रह गई थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 21, 2026, 04:26 PM IST
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'बहुत बुरा था... किसी ने नहीं पूछा... आप कैसे हैं?' विराट कोहली ने आखिरकार भारत की टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी

विराट कोहली भारत के सबसे सफल और दुनिया के तीसरे सबसे बेस्ट टेस्ट कप्तान हैं. विराट कोहली का टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारत को 68 टेस्ट मैचों में से 40 मुकाबलों में जीत दिलाई है. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं. विराट कोहली का टेस्ट कप्तान के तौर पर हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन है. साल 2022 में विराट कोहली ने अचानक टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी, जिससे क्रिकट की दुनिया हैरान रह गई थी.

विराट ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी

विराट कोहली ने आखिरकार भारत की टेस्ट कप्तानी क्यों छोड़ी, इसको लेकर अब इस महान क्रिकेटर ने 4 साल बाद हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. विराट कोहली ने मंगलवार को RCB इनोवेशन लैब के दौरान बताया कि कैसे एक बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान होने का दोहरा बोझ उन पर भारी पड़ गया था. विराट कोहली ने कहा, 'मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था, जहां मैं हमारी (टीम इंडिया) बैटिंग यूनिट का अहम बल्लेबाज होने के साथ-साथ कप्तान भी था. सच कहूं तो, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये दोनों चीजें मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना ज्यादा बोझ डालेंगी.'

'यह बहुत ही मुश्किल दौर था'

विराट कोहली ने कहा, 'लेकिन मैं भारतीय क्रिकेट टीम को टॉप पर रखने के लिए इतना ज्यादा मोटिवेट रहता था कि मैंने कभी कप्तानी और बेस्ट बल्लेबाज होने के बोझ पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया. हालांकि एक समय के बाद जब मैंने कप्तानी छोड़ी, तब तक मैं पूरी तरह से थक चुका था. मेरे पास तब कुछ भी नहीं बचा था. यह बहुत ही मुश्किल दौर था.' जैसे-जैसे साल बीतते गए, विराट कोहली को अहसास हुआ कि वह अपनी खुद की भलाई से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल टीम की कप्तानी की भारी जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था, इसलिए आखिरकार कप्तानी छोड़ देना ही उन्हें सबसे सही फैसला लगा.

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'किसी ने नहीं पूछा... आप कैसे हैं?'

विराट कोहली ने कहा, 'आपको कप्तानी की जिम्मेदारी इसलिए दी जाती है, क्योंकि लोगों को आप पर भरोसा होता है कि आप ज्यादा जिम्मेदारियां उठा सकते हैं और उन्हें अच्छे से निभा भी सकते हैं. कई मायनों में कप्तानी, कोचिंग से भी ज्यादा मैनेज करने जैसी होती है. इसमें आपको यह पता लगाना होता है कि सभी खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करवाया जाए. ऐसा करने के लिए, आपको लगातार एक ऐसी मानसिक स्थिति में रहना पड़ता है, जहां आपका ध्यान खुद पर नहीं होता. आप इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि कोई आपसे यह पूछेगा या नहीं कि, 'क्या तुम ठीक हो?' यह विचार आपके मन में आता ही नहीं है.'

अकेलेपन का सामना करना पड़ा

विराट कोहली ने बताया कि कप्तानी जैसे बड़े पद पर होने के कारण आपको अक्सर अकेलेपन का सामना करना पड़ता है. अपनी कप्तानी के आखिरी दिनों में, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे अहसास हुआ कि पिछले लगभग 9 सालों में किसी ने भी मुझसे यह सवाल नहीं पूछा था, 'तुम कैसे हो?' बता दें कि विराट कोहली बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 7 दोहरे शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 68 टेस्ट मैच खेले हैं. विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों में 54.80 की औसत से 5864 रन बनाए हैं. भारतीय टेस्ट इतिहास में विराट कोहली कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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