आखिर क्यों रोहित-विराट के घरेलू नाम टीवी पर नहीं दिखाए गए? देवजीत सैकिया ने खोला राज

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी मैचों का प्रसारण न होना रसद और बुनियादी ढांचे की सीमाओं का परिणाम था, हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनकी वापसी को लेकर जनता में भारी दिलचस्पी थी. कोहली के दिल्ली के लिए खेले गए मैच और रोहित के मुंबई के लिए खेले गए मैच सीमित प्रसारण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि टूर्नामेंट के पहले दौर में केवल कुछ ही मैचों का सीधा प्रसारण किया गया था, जिसमें कई मैच एक साथ खेले जा रहे थे.लाइव विजुअल्स की अनुपस्थिति ने प्रशंसकों के बीच निराशा पैदा कर दी, और सोशल मीडिया पर दो वरिष्ठ सितारों की दुर्लभ घरेलू उपस्थिति न होने की शिकायतों की बाढ़ आ गई.

क्या बीसीसीआई अपनी नीति में बदलाव करेगा?

सैइकिया ने बताया कि पहले घरेलू मैचों के लगभग 100 मैच ही टेलीकास्ट होते थे, लेकिन राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ने से इनकी मांग में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बीसीसीआई आगामी सत्रों में घरेलू मैचों का प्रसारण बढ़ाने के लिए प्रसारण भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है.“सबसे बड़ा बदलाव जो हम अभी देख रहे हैं, वह यह है कि सभी राष्ट्रीय खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में भाग ले रहे हैं। पहले मुझे कभी फोन नहीं आते थे कि कोई खास घरेलू मैच क्यों नहीं दिखाया जा रहा है या कौन से मैच लाइव टेलीकास्ट होंगे. ये सवाल पहले कभी नहीं आते थे, लेकिन अब हमें नियमित रूप से मिल रहे हैं,” सैकिया ने स्पोर्टस्टार को दिए एक इंटरव्यू में बताया.

सैकिया ने कहा

“हमारी पिछली प्रणाली के तहत लगभग 100 घरेलू मैचों का प्रसारण किया जाता था, और हम इसी मॉडल का पालन करते थे। हालांकि, नीति में बदलाव के बाद और शीर्ष खिलाड़ियों के घरेलू क्रिकेट में खेलने से, न केवल मीडिया बल्कि आम जनता की भी दिलचस्पी में काफी वृद्धि हुई है. क्रिकेट प्रेमी घरेलू मैच देखना चाहते हैं।

“इसी कारण हम अपनी नीति में संशोधन करने जा रहे हैं। हम पहले से ही अपने प्रसारण भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं और आने वाले सत्रों में दिखाए जाने वाले घरेलू मैचों की संख्या बढ़ाएंगे,”

दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति

सैकिया ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी से टूर्नामेंट की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि युवा क्रिकेटरों को शीर्ष राष्ट्रीय सितारों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और खेलने से बहुत लाभ होता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखने की गति तेज होती है.

घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन

“घरेलू क्रिकेट में शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे प्रतियोगिता का स्तर बढ़ जाता है. युवा खिलाड़ियों को देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में खेलने का अवसर मिलता है. “इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अधिक चुनौती पूर्ण माहौल में खेल सीखने में मदद मिलती है. साथ ही, राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने खाली समय में भी खेल से जुड़े रहते हैं। यह युवा और अनुभवी दोनों खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद स्थिति है,”

कोहली का कमाल

कोहली और रोहित ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया. 15 साल बाद घरेलू 50 ओवर के क्रिकेट में वापसी करते हुए कोहली ने 131 रन का शतक बनाया और लिस्ट ए में 16,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए.2018 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे रोहित ने मुंबई के लिए 94 गेंदों में 155 रन बनाए, जो लिस्ट ए में उनके सर्वोच्च स्कोर में से एक है। इसके साथ ही वह नौ बार 150 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए। उनके प्रदर्शन ने उनकी अटूट प्रतिभा को उजागर किया और इस सीजन की घरेलू प्रतियोगिता को काफी सुर्खियां बटोरीं.

