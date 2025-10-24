Advertisement
टीम इंडिया के लिए कोहली क्यों जरूरी? ये हैं 3 बड़े कारण, यूं ही वनडे के बादशाह नहीं बने विराट

Virat Kohli ODI Records: भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार विराट कोहली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी अच्छी नहीं रही. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद वह पर्थ में रविवार (19 अक्टूबर) को मैदान पर उतरे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:04 PM IST
Virat Kohli ODI Records: भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार विराट कोहली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी अच्छी नहीं रही. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद वह पर्थ में रविवार (19 अक्टूबर) को मैदान पर उतरे. 224 दिनों बाद उनकी वापसी अच्छी नहीं रही और वह खाता खोले बगैर आउट हो गए. इसके बाद गुरुवार को भी वह एडिलेड में फेल हो गए. अपने पसंदीदा मैदानों में से एक में वह खाता नहीं खोल पाए. विराट अपने 17 साल के वनडे करियर में पहली बार लगातार दो बार शून्य पर आउट हुए.

कोहली के आंकड़े

37 साल के कोहली इसके बाद आलोचकों के निशाने पर आ गए. उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी जा रही है. कहा जा रहा है कि कोहली को वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम की योजनाओं में नहीं रखना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द बाहर कर देना चाहिए. विराट ने अब तक 304 वनडे मैचों में 14181 रन बनाए हैं. उनके नाम 51 शतक हैं. ये रिकॉर्ड वनडे में उनकी बादशाहत की गवाही दे रहे हैं. हालांकि, पिछले 10 वनडे मैचों में विराट ने 32.77 की औसत से 295 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 82.86 का रहा है.

वनडे से संन्यास लेने का दबाव

टेस्ट-टी20 से रिटायर हो चुके विराट को अब वनडे से भी अलग होने के लिए कहा जा रहा है. उन्होंने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. उसके बाद इस साल मई में उन्होंने टेस्ट मैचों से भी संन्यास ले लिया. अब उनके ऊपर वनडे को छोड़ने का भी दबाव बनाया जा रहा है. इन चर्चाओं के बीच हम आपको यहां 3 कारण बता रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि विराट क्यों जरूरी हैं...

1. बुरे दौर से लड़ने का हुनर

विराट कोहली में बुरे दौर से लड़ने का गजब का हुनर है. उन्होंने 2020 से 2022 तक टेस्ट मैचों में एक भी शतक नहीं लगाया था. इसके बाद 2023 में जोरदार वापसी की और 12 पारियों में 55.91 की औसत से उस साल 671 रन ठोक दिए. उन्होंने दो शतक लगाए थे. टेस्ट के इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं विराट छोटी-छोटी असफलताओं से घबराते नहीं और जोरदार वापसी करके आलोचकों को जवाब देते हैं. वह अगर सबसे कठिन टेस्ट फॉर्मेट में ऐसा कर सकते हैं, तो वनडे में तो उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है. इसमें तो वापसी कर ही सकते हैं.

2. चेज मास्टर और नंबर-3 के बादशाह

विराट क्रिकेट के चेज मास्टर कहे जाते हैं. वनडे में तो लक्ष्य का पीछा करते हुए औसत 80 का है. इस दौरान 90 से ज्यादा पारियों में उन्होंने 7700 से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 27 शतक लगाए और भारत को 22 में जीत मिली. इसके अलावा नंबर-3 पर उनके रिकॉर्ड को देखें तो इस क्रम पर विराट ने रिकॉर्ड 40 शतक लगाए हैं.

3. फिटनेस में कोई टक्कर नहीं

विराट कोहली फिटनेस में सबसे आगे हैं. उनकी तरह फिट वर्ल्ड क्रिकेट में कोई खिलाड़ी नहीं हैं. कोहली सबसे तेज दौड़ने के लिए मशहूर हैं. यो-यो फिटनेस टेस्ट मानक (16.1) बढ़ाकर 17 किया गया है. कोहली का स्कोर 18.5 से ज्यादा रहा है.

