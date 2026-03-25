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Hindi Newsक्रिकेटनेट्स में विराट कोहली क्यों बन गए गेंदबाज? बैटिंग पर दिखा विस्फोटक बल्लेबाज, वीडियो वायरल

नेट्स में विराट कोहली क्यों बन गए गेंदबाज? बैटिंग पर दिखा विस्फोटक बल्लेबाज, वीडियो वायरल

आईपीएल 2026 का आगाज होने में महज 2 दिन बाकी है. 28 मार्च को आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच उद्घाटन मैच से टूर्नामेंट का आगाज होगा. आरसीबी की टीम पूरी तरह से तैयारी में जुटी है. स्टार विराट कोहली प्रैक्टिस में गेंदबाजी करते दिखे तो उनका वीडियो खूब वायरल हो गया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:50 PM IST
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Virat Kohli (Screengrab)
Virat Kohli (Screengrab)

आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च को होगा. पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. इससे पहले आरसीबी कीटीम तेजी से तैयारियों में जुटी हुई है. टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को देखने के लिए फैंस बेताब हैं. विराट कोहली की नेट्स में प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कोहली की बैटिंग नहीं बल्कि गेंदबाजी दिख रही है. 

विराट ने किसे कराई प्रैक्टिस?

आरसीबी ने खुद ऑफीशियल हैंडल पर अपनी टीम का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में विराट कोहली और फिल सॉल्ट प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं. कोहली फिल साल्ट के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही उन्हें प्रैक्टिस भी करा रहे हैं. साल्ट यूं तो सबसे खतरनाक ओपनर माने जाते हैं और उन्होंने पिछले सीजन शानदार बैटिंग से आरसीबी की टीम जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब जब विराट कोहली ने उन्हें बॉलिंग की तो फैंस को उनका ये अंदाज खूब पसंद आया.

कैसी रही विराट के साथ जोड़ी?

विराट के साथ पार्टनरशिप की बात करें तो दोनों ने 13 पारियों में, उन्होंने कुल 565 रन बनाए. उनकी सबसे शानदार पार्टनरशिप में से एक KKR के खिलाफ थी, जहां उन्होंने 175 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 8.3 ओवर में 95 रन जोड़े. सॉल्ट ने 56 (31) रन बनाए, जबकि कोहली 59* (36) रन बनाकर नाबाद रहे.

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ये भी पढ़ें.. 15 चौके 20 छक्के 229 रन...इन 2 खूंखार बल्लेबाजों के तांडव से घबराए थे गेंदबाज

वर्ल्ड कप में फीके थे साल्ट

आईपीएल 2025 में विराट कोहली जोरदार फॉर्म में नजर आए थे. वहीं, बात करें फिल साल्ट की तो उन्होंने 13 पारियों में 175.98 के शानदार स्ट्राइक रेट से 403 रन बनाए, जिसमें चार हाफ-सेंचुरी भी शामिल थीं. विराट ने 54+ औसत से 657 रन ठोके थे. साल्ट टी20 वर्ल्ड कप में फीके नजर आए, उन्होंने आठ पारियों में सिर्फ़ 130 रन बनाए.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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