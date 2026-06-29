15 साल के वैभव को बेंच पर बैठाकर टीम इंडिया ने कर दी सबसे बड़ी गलती? आयरलैंड से हार के बाद उठे कई बड़े सवाल

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला. उन्हें दोनों मैचों में बेंच पर बिठाए रखा गया. टीम इंडिया सीरीज भी 0-2 से हार गई. इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या देश की नाक कटानी थी...जो वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं खिलाया गया? यह सवाल तीखा जरूर है, लेकिन गंभीर भी है. हो सकता है कि यह सवाल भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को चुभे, लेकिन यही सवाल करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के मन में भी है. लोग पूछ रहे हैं कि जब सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन हुआ, तो उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर उन्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए आयरलैंड लेकर गए थे? वैभव को बेंच पर बैठाकर टीम इंडिया ऐसा इतिहास रच गई, जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे.
कल क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा इतिहास बना, जिसे भारतीय क्रिकेट कभी याद नहीं रखना चाहेगा. टी-20 क्रिकेट की नंबर-1 टीम, दुनिया की 11वें नंबर की टीम आयरलैंड से सीरीज हार गई. सिर्फ हार ही नहीं, बल्कि आयरलैंड ने भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ हार पर नहीं, बल्कि टीम चयन पर भी उठ रहा है. लोग पूछ रहे हैं कि जब टीम हार रही थी, तब बेंच पर बैठे वैभव सूर्यवंशी को मौका क्यों नहीं दिया गया?
आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर टीम मैनेजमेंट ने वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं देने का फैसला क्यों लिया. सिर्फ क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी इस फैसले से नाराज हैं. गावस्कर ने साफ कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में वैभव को खिलाना चाहिए. उनका कहना है कि जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हैं, उन्हें बाहर बैठाइए और वैभव को मौका दीजिए. चाहे ओपनिंग कराइए या नंबर तीन पर उतारिए, लेकिन उन्हें खेलाना ही होगा.
जब पूरा देश और क्रिकेट जगत वैभव को मौका देने की बात कर रहा है, तब टीम मैनेजमेंट का अपना तर्क है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि फिलहाल उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. बैटिंग कोच सितांशु कोटक का कहना है कि जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, उन्हें बाहर बैठाना गलत होगा. वहीं असिस्टेंट कोच रायन डेस्काटे ने कहा कि वैभव को भी उसी प्रोसेस से गुजरना होगा, जिससे बाकी खिलाड़ी गुजरते हैं.
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह प्रोसेस क्या है? जिस बल्लेबाज ने आईपीएल में दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों की धुनाई कर दी, क्या उसे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बाउंड्री लाइन से दौड़कर पानी पिलाना ही प्रोसेस है? जो खिलाड़ी दो साल से आईपीएल में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा है, क्या उसे बेंच पर बैठाना ही तैयारी कहलाएगा? अगर सचिन तेंदुलकर को भी इसी तरह प्रोसेस के नाम पर रोका जाता, तो क्या वह क्रिकेट के भगवान बन पाते?
वैभव सूर्यवंशी ने हर स्तर पर खुद को साबित किया है. अंडर-19 क्रिकेट में रन बनाए, आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी की, इंडिया-ए के लिए श्रीलंका में सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए. टीम इंडिया में चयन के बाद बेलफास्ट में उन्होंने एक घंटे तक नेट्स में बल्लेबाजी की. कोच गौतम गंभीर और बैटिंग कोच ने उनकी तारीफ भी की. सितांशु कोटक लगातार उनकी बल्लेबाजी पर नजर रखते रहे. जब टीम मैनेजमेंट खुद कह चुका है कि वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्हें रोकने की वजह क्या है?
अगर प्रोसेस की बात हो रही है, तो कोरोना काल की वह तस्वीर भी याद रखनी चाहिए. जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब वैभव अपनी छत पर घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे. अकेले मेहनत करके उन्होंने अपनी तकनीक को मजबूत बनाया. क्या यह प्रोसेस का हिस्सा नहीं था? जब एक खिलाड़ी मानसिक और तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार हो, तब उसके डेब्यू को टालना कई लोगों को प्रतिभा के साथ नाइंसाफी लगता है.
टीम मैनेजमेंट का दूसरा तर्क है कि वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे. लेकिन सवाल यह है कि आयरलैंड सीरीज में खुद दो नए खिलाड़ियों प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे को डेब्यू कराया गया. अगर दो नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, तो फिर सबसे युवा और सबसे चर्चित बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका क्यों नहीं मिला? क्या उनके मामले में अलग पैमाना अपनाया गया?
सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि कई पूर्व क्रिकेटर भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. मोहम्मद कैफ और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों का मानना है कि वैभव को आयरलैंड सीरीज में कम से कम एक मौका जरूर मिलना चाहिए था. उनका कहना है कि ऐसे खिलाड़ियों में एक्स-फैक्टर होता है और ऐसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.
वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड खुद उनकी प्रतिभा की कहानी कहता है. अंडर-19 टेस्ट इतिहास में किसी भारतीय का सबसे तेज शतक, अंडर-19 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक, विजय हजारे ट्रॉफी में 84 गेंदों पर 190 रन, अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन और आईपीएल में सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड उनके नाम है. 15 साल की उम्र में उन्होंने 72 छक्के लगाए और लगभग हर चार-पांच गेंद पर एक छक्का जड़ा.
एक सवाल यह भी है कि क्या वैभव को सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी उम्र 15 साल है? अगर ऐसा है, तो इतिहास बताता है कि यह सोच गलत साबित हो सकती है. सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. शेफाली वर्मा ने भी 15 साल की उम्र में भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. भारत ने जब-जब युवा प्रतिभा पर भरोसा किया है, तब-तब देश को बड़े सितारे मिले हैं.
आखिर में सवाल सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का नहीं है. सवाल उस सोच का है, जो असाधारण प्रतिभा को भी "अभी इंतजार करो" कहकर रोक देती है. जब कोई खिलाड़ी अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में हो, तब उसे लगातार मौके मिलने चाहिए. क्योंकि फॉर्म हमेशा नहीं रहती. अगर प्रतिभा को सही समय पर मंच नहीं मिला, तो उसका आत्मविश्वास भी प्रभावित हो सकता है. यही वजह है कि आज पूरा देश पूछ रहा है कि क्या टीम इंडिया ने वैभव सूर्यवंशी को नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बेंच पर बैठा दिया?