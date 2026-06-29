15 साल के वैभव को बेंच पर बैठाकर टीम इंडिया ने कर दी सबसे बड़ी गलती? आयरलैंड से हार के बाद उठे कई बड़े सवाल

युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं मिला. उन्हें दोनों मैचों में बेंच पर बिठाए रखा गया. टीम इंडिया सीरीज भी 0-2 से हार गई. इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या देश की नाक कटानी थी...जो वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं खिलाया गया? यह सवाल तीखा जरूर है, लेकिन गंभीर भी है. हो सकता है कि यह सवाल भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को चुभे, लेकिन यही सवाल करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के मन में भी है. लोग पूछ रहे हैं कि जब सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन हुआ, तो उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर उन्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए आयरलैंड लेकर गए थे? वैभव को बेंच पर बैठाकर टीम इंडिया ऐसा इतिहास रच गई, जिसे क्रिकेट प्रेमी लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे.