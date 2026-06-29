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15 साल के वैभव को बेंच पर बैठाकर टीम इंडिया ने कर दी सबसे बड़ी गलती? आयरलैंड से हार के बाद उठे कई बड़े सवाल

आयरलैंड से हार के बाद लोग पूछ रहे हैं कि जब सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन हुआ, तो उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका क्यों नहीं मिला? क्या कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर उन्हें सिर्फ पानी पिलाने के लिए आयरलैंड लेकर गए थे?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 29, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:59 PM IST
15 साल के वैभव को बेंच पर बैठाकर टीम इंडिया ने कर दी सबसे बड़ी गलती? आयरलैंड से हार के बाद उठे कई बड़े सवाल
Image Credit: युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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