पूरी नहीं होगी मन की मुराद...एशिया कप में क्यों नहीं खेलेंगे केएल राहुल? एक्स-क्रिकेटर ने बता दिया बड़ा कारण

Asia Cup KL Rahul: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. कहा जा रहा है कि मंगलवार (19 अगस्त) को टीम घोषित होगी. टी20 फॉर्मेट में होने वाला यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा.
Trending Photos
Asia Cup KL Rahul: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. कहा जा रहा है कि मंगलवार (19 अगस्त) को टीम घोषित होगी. टी20 फॉर्मेट में होने वाला यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा. इसमें भारतीय टीम 10 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी. भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव और कुछ खिलाड़ियों के बाहर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं.
राहुल का नाम आगे
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि स्टार खिलाड़ी केएल राहुल को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिल सकती है. आकाश का मानना है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण बाहर हो सकते हैं और इस परिस्थिति में दूसरे विकेट राहुल हो सकते हैं. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में जितेश शर्मा का नाम दूसरे विकेटकीपर के लिए सबसे आगे है.
पंत के पैर में लगी है चोट
पंत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान पैर में चोट लगी थी. राहुल ने टेस्ट मैचों में अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया, लेकिन टी20 टीम में उनकी जगह अभी भी अनिश्चित है. आकाश चोपड़ा से जब राहुल की जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल की धीमी बल्लेबाजी की प्रवृत्ति ने उनकी जगह को खतरे में डाल दिया है.
ये भी पढ़ें: 1 साल में बदली पूरी पाकिस्तानी टीम, बाबर-रिजवान के साथ इन प्लेयर्स की छुट्टी, ये 5 ही बचा पाए अपनी जगह
धीमी बल्लेबाजी के कारण होगा बंटाधार
आकाश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''यह बहुत, बहुत दिलचस्प है. आपका सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं. अगर आप उनके आईपीएल के आंकड़े देखेंगे, तो वे शानदार हैं. हाल के दिनों में उनके जैसा 600 रनों का बैंक कोई और खिलाड़ी नहीं रहा है. हालांकि, एक ऐसी प्रतिष्ठा बन गई है कि वह कभी-कभी बहुत धीमी बल्लेबाजी करते हैं.''
ये भी पढ़ें: सानिया चंडोक के साथ सारा तेंदुलकर की गजब केमिस्ट्री, वायरल हो गया अर्जुन का ये रिक्शन, Video
राहुल के खिलाफ क्या?
आकाश ने आगे कहा, "अगर कोई चीज उन्हें रोक रही है, तो वह उनकी अपनी मानसिकता है. कभी-कभी उनके पैर बंधे होते है और जब मानसिकता सही होती है, तो वह पंखों के साथ उड़ते हैं. मुझे लगता है कि उनमें वह खेल है. मुझे एक शॉट याद है. यह इंदौर का मैदान था, और उन्होंने जसप्रीत बुमराह को कवर पर छक्का मारा था और मैं दंग रह गया था. हालांकि, फिर आपको ऐसी पारियां भी मिलती हैं, जब आपको लगता है कि उन्हें हिट करना चाहिए, लेकिन वह अलग तरह से सोचते हैं.'' राहुल पिछली बार टी20 फॉर्मेट में 2022 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे. उसमें भारत 10 विकेट से हार गया था.