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Hindi Newsक्रिकेटशुभमन गिल से क्यों छिनेगी वनडे टीम की कप्तानी? यूं बढ़ता गया प्रिंस पर दबाव, इन 5 कारणों ने किया परेशान

शुभमन गिल से क्यों छिनेगी वनडे टीम की कप्तानी? यूं बढ़ता गया 'प्रिंस' पर दबाव, इन 5 कारणों ने किया परेशान

Indian Cricket Team Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट में इन दिनों कप्तानी को लेकर बवाल मचा हुआ है. वनडे कप्तान शुभमन गिल की कुर्सी खतरे में है. हम आपको उन 5 बड़े कारणों के बारे में बता रहे हैं जिनकी वजह से 'प्रिंस' का सिंहासन डोल रहा है और बीसीसीआई नए विकल्पों पर विचार कर रही है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 10, 2026, 02:53 PM IST
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भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल.
भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल.

Indian Cricket Team Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट जगत में इस समय एक तीखी बहस चल रही है. वनडे से लेकर टी20 तक में कप्तान बदलने की मांग हो रही है. टी20 में वर्ल्ड चैंपियन सूर्यकुमार यादव तो वनडे में शुभमन गिल की कप्तानी खतरे में है. भारतीय क्रिकेट के 'प्रिंस' का सिंहासन डोलने लगा है. गिल को खेल के विभिन्न प्रारूपों में कप्तानी की भूमिकाओं के लिए तेजी से आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अब कुछ महीनों बाद सबकुछ बदल गया है.

शुभमन गिल को रोहित शर्मा का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन हालिया घटनाक्रम बताते हैं कि बीसीसीआई और चयन समिति वनडे कप्तान के रूप में उनके दीर्घकालिक भविष्य पर पुनर्विचार कर सकती है. ऐसे में गिल के हाथों से कप्तानी जा सकती है. उनकी जगह लेने के सबसे बड़े दावेदारों में श्रेयस अय्यर हैं. उनका वनडे फॉर्म भी शानदार रहा है और कई स्तर के कप्तानी में रिकॉर्ड भी बेहतर है.

यहां हम उन पांच प्रमुख कारणों के बारे में बता रहे हैं जो शुभमन गिल की वनडे कप्तानी के लिए खतरा बन रहे हैं...

1. कप्तानी के बोझ तले दब रही बल्लेबाजी

एक कप्तान की प्राथमिक जिम्मेदारी उदाहरण पेश करना होता है, लेकिन गिल के लिए कप्तानी उनकी मुख्य विशेषज्ञता पर भारी पड़ती दिख रही है. वह बल्ले से रन बनाने के लिए जूझने लगे. अपनी बेदाग तकनीक और प्रभुत्व के लिए जाने जाने वाले गिल हाल ही में निरंतरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बतौर कप्तान 6 मैचों में गिल ने सिर्फ 178 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 29.66 का हो गया. वह एक भी शतक नहीं लगा पाए. दूसरी ओर, बिना कप्तानी के उनका औसत 59.04 का है. 55 मैचों में उन्होंने 2775 रन बनाए हैं और उनके बल्ले से 8 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं.

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2. मैदान पर गिल की रणनीतियां विफल

वनडे में कप्तानी के लिए उच्च स्तर की रणनीतिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से मध्य ओवरों के दौरान.आलोचकों और पूर्व क्रिकेटरों ने गिल की 'सक्रिय' कप्तानी की कमी पर सवाल उठाए हैं. खुद गिल ने स्वीकार किया है कि खिलाड़ी की तुलना में कप्तान के रूप में वे शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं. ऐसे में 50 ओवरों के फॉर्मेट में उनकी कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं. वह आईपीएल में बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं, लेकिन 50 और 20 ओवरों के खेल में काफी अंतर होता है.

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3. अनुभवी विकल्प गिल के लिए चुनौती बन गए

श्रेयस अय्यर की एक फिट और आक्रामक कप्तान के रूप में वापसी और अतीत में केएल राहुल द्वारा दिखाई गई रणनीतिक चतुराई ने कप्तानी का गतिरोध पैदा कर दिया है. राहुल ने अपनी कप्तानी में 15 में से 10 वनडे जीते हैं. अय्यर ने लीग और घरेलू स्तर पर शानदार कप्तानी की है. वह एक आईपीएल विजेता कैप्टन भी हैं. ऐसे में रिपोर्ट आ रहे हैं कि अगर राहुल को कप्तानी नहीं मिलती है तो श्रेयस अय्यर को सफेद गेंद के प्रारूप में कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.

 

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4. बड़े टूर्नामेंटों में गिल का 'X-फैक्टर' गायब

गिल हाल के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैचों में उस समय नाकाम रहे हैं, जहां टीम के लिए हर हाल में जीत जरूरी होती है. उन्होंने द्विपक्षीय सीरीज में जीत दर्ज की है, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी जीताने के लिए आवश्यक 'एक्स-फैक्टर' उनकी नेतृत्व शैली में अभी तक नहीं दिखा है. वर्तमान में उनका वनडे कप्तानी रिकॉर्ड केवल 33.33% जीत का है. यह काफी नीचे है. वह बड़े मैचों में बल्ले से और कप्तानी में साधारण नजर आने लगते हैं.

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5. गिल पर मीडिया और जनता का दबाव

शुभमन गिल के ऊपर जनता और मीडिया का दबाव लगातार बढ़ रहा है. बीसीसीआई का चहेता होने का टैग तभी तक काम करता है जब तक परिणाम पक्ष में हों. सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के कारण गिल के नेतृत्व में टीम की हर विफलता को बढ़ा-चढ़ाकर देखा जाता है. उनकी कप्तानी में भारत ने 6 में से 4 वनडे मैच गंवाए हैं. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हार मिली है. मानसिक दबाव उनके चेहरे पर मैच के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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