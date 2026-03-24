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Hindi Newsक्रिकेटयश दयाल IPL 2026 से बाहर.. RCB ने फेरा मुंह या खुद कर लिया किनारा? जानें पूरा अपडेट

यश दयाल IPL 2026 से बाहर.. RCB ने फेरा मुंह या खुद कर लिया किनारा? जानें पूरा अपडेट

IPL 2026: आईपीएल 2026 के आगाज से पहले ही खिलाड़ियों के बाहर होने की लिस्ट लंबी होती जा रही है. पहले ही कुछ बड़े नाम सीजन से बाहर हो चुके हैं, अब इस लिस्ट में यश दयाल भी शामिल हो चुके हैं. दयाल रेप के आरोपों के चलते कोर्ट के जंजाल में फंसे थे और उनकी मौजूदगी पर पहले ही संदेह था, अब पुष्टि हो चुकी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:51 PM IST
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Yash Dayal (BCCI)
Yash Dayal (BCCI)

IPL 2026: आईपीएल 2026 के आगाज से पहले ही खिलाड़ियों के बाहर होने की लिस्ट लंबी होती जा रही है. पहले ही कुछ बड़े नाम सीजन से बाहर हो चुके हैं, अब इस लिस्ट में यश दयाल भी शामिल हो चुके हैं. दयाल रेप के आरोपों के चलते कोर्ट के जंजाल में फंसे थे और उनकी मौजूदगी पर पहले ही संदेह था, अब पुष्टि हो चुकी है. वह निजी कारणों के चलते पूरे सीजन से बाहर रहेंगे. इसका कंफर्मेशन खुद आरसीबी ने दिया है. 

RCB के पोस्टर में नहीं थे दयाल

यश दयाल चर्चा में थे क्योंकि आरसीबी के पोस्टर में सभी खिलाड़ियों की फोटो थे लेकिन यश दयाल नहीं थे. वहीं, ट्रेनिंग में भी दयाल की मौजूदगी नहीं थी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बाहर होने के चर्चे तेज हो गए थे. अब RCB के क्रिकेट डायरेक्टर, मो बोबाट ने उनकी गैरमौजूदगी को लेकर सभी शंकाएं दूर कर दी हैं. उन्होंने अपडेट दिया कि यश अपने पर्सनल कारणों की वजह से नहीं जुड़ेंगे.

क्या है पूरा अपडेट?

बोबाट ने कहा, 'यश अपने निजी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वह टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे. यह स्पष्ट करने के लिए कि हम अब तक यश का पूरा समर्थन करते रहे हैं और यह इस बात से भी जाहिर होता है कि जब हमारे पास खिलाड़ियों को रिटेन करने या रिलीज करने का विकल्प था, तब भी हमने उन्हें रिटेन किया. हम उन्हें रिटेन करना चाहते थे और वह अभी भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं. आने वाले कुछ समय तक वह कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे.'

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यश दयाल से की बात

उन्होंने आगे कहा, 'हम उनसे नियमित रूप से संपर्क में हैं. मैंने आज उनसे बात भी की थी, लेकिन यह फैसला लिया गया है कि इस समय उनका हमारे साथ जुड़ना न तो उनके अपने हित में है और न ही फ्रेंचाइजी के हित में. हमारा समर्थन उनके साथ बना रहेगा और वह कॉन्ट्रैक्ट में बने रहेंगे. जैसे-जैसे वह अपनी निजी मुश्किलों से निपटेंगे, हम उनसे बातचीत जारी रखेंगे.'

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दयाल पर लगे रेप के आरोप

यश दयाल ने हाल ही में एक निजी समारोह में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्वेता पुंडीर से शादी की है. पिछले कुछ समय से वह विवादों के घेरे में हैं. कुछ महीनों पहले उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वे एक ऐसे मामले में शामिल थे जिसमें उन पर कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था. यह विवाद जुलाई 2025 में तब शुरू हुआ, जब उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर एक महिला का कथित तौर पर शोषण करने के आरोप में एक मुकदमा दायर किया गया. बाद में, जयपुर में उनके खिलाफ POSCO एक्ट के तहत एक और मामला सामने आया.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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